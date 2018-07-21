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Яд вместо еды: какие продукты опаснее всего летом

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Самыми опасными продуктами летом являются рыба и мясо. В этот перечень также входит кисломолочка.

Они могут быстро испортиться из-за жары и неправильного хранения, передает ТСН. "Летом лучше покупать мясо в магазинах, потому что там указывается время", - рассказала гастроэнтеролог Наталья.

В зону риска попадают и шашлыки, потому что люди имеют ложное представление о маринаде. Специалисты отмечают, что мясо в специях портится так же, поэтому когда по дороге на пикник проходит полдня с тех пор, как мясо вытащили из холодильника, до момента его приготовления – им можно отравиться.

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Врачи вообще советуют класть все, даже фрукты с овощами, в холодильник, а шашлык перевозить в охлаждающей сумке. Особенно осторожными следует быть с кисломолочкой, она на втором месте небезпецки летом. Покупать кефиры и йогурты только в магазинах – и быстро доставлять их до своего холодильника, а не ходить по жаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в производстве молочных продуктов широко используется пальмовое масло, которое в Европе добавляют лишь в технические масла и лаки (доказано, что постоянное его употребление вызывает рак).

Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на Обозревателе.

Тема
Качество продуктов в Украине
Место
Украина
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