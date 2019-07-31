"Яд для организма!" Диетолог дала важный совет, как питаться на отдыхе

Чтобы вкусно питаться на отдыхе и не навредить здоровью, нужно выбирать натуральные полезные продукты и стараться, чтобы в каждом приеме еды были источники углеводов (каша, рис), белков (мясо, рыба, морепродукты) и много овощей.
Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, система "все включено" – не повод за один прием пищи попробовать все блюда и сладости.
"Оптимальный вариант – выбирайте натуральные полезные продукты. Старайтесь, чтобы на вашей тарелке находились источники углеводов (каша, рис), белков (мясо, рыба, морепродукты) и много овощей", – отметила Фус.
Питание на отдыхе
Диетолог добавила, что важно съедать полноценный обед, и напомнила, что ощущение сытости появляется только через 15 минут после еды.
"Иногда, чтобы побаловать себя вкусненьким, позволяйте себе это в первой половине дня. Ведь до вечера вы будете ходить, плавать, двигаться… Багеты, булочки, круассаны – чем меньше, тем лучше!" – написала Фус.
Она отметила, что ужин нужно делать легким, выбирать для него рыбу, птицу, овощи, а также не есть вечером фрукты и десерты.
"Алкоголь на отпуске. Даже если написать подробный пост о вреде алкоголя, вы будете вести себя так, как привыкли на отдыхе. Самое главное – понимать, что даже легкий алкоголь в умеренном количестве – яд для организма. Знайте меру", – подытожила диетолог.
Друзья, в одном из предыдущих постов вас очень заинтересовала тема питания во время отпуска. Поэтому продолжаем … 👇 5⃣ Не переедайте. И не докладывайте в тарелку "Все включено". Это не повод попробовать за один прием пищи все виды блюд, а сверху еще фруктов со сладостями. Вы же не один день будете отдыхать? Оптимальный вариант - выбирайте натуральные полезные продукты. Старайтесь, чтобы на вашей тарелке находились источники углеводов (каша, рис), белков (мясо, рыба, морепродукты) и много овощей. Съедайте полноценный обед. Помните, что ощущение сытости появляется только через 15 минут после еды. Если немного подождать, то совсем не захочется двойной порции. 6⃣ Иногда, чтобы побаловать себя вкусненьким, позволяйте себе это в первой половине дня. Ведь до вечера или до ужина вы будете ходить, плавать, двигаться! Я так надеюсь ... 😍 на это. Багеты, булочки, круассаны - чем меньше, тем лучше! 7⃣ Конечно, ужин на отдыхе - это самое сложное. Но выход есть! Оставьте на ужин рыбу, птицу, овощи. Сделайте ужин легким. Постарайтесь не есть вечером фрукты и десерты. Вы их ели днем. Забыли? :) Ведь это ужин, а не обед. 8⃣ Алкоголь на отпуске. Даже если написать подробный пост о вреде алкоголя, вы будете вести себя так, как привыкли на отдыхе. Самое главное - понимать, что даже легкий алкоголь в умеренном количестве - яд для организма. Знайте меру. Лучше не терять контроль над ним ... И аппетитом тоже. Пусть ваш отдых будет незабываемым, легким и здоровым 👌 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус уже писала, что часто система питания "все включено" на курортах может плохо повлиять на организм человека. Она также дала рекомендации, как правильно питаться на отдыхе.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram