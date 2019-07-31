"Яд для организма!" Диетолог дала важный совет, как питаться на отдыхе

Чтобы вкусно питаться на отдыхе и не навредить здоровью, нужно выбирать натуральные полезные продукты и стараться, чтобы в каждом приеме еды были источники углеводов (каша, рис), белков (мясо, рыба, морепродукты) и много овощей.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, система "все включено" – не повод за один прием пищи попробовать все блюда и сладости.

"Оптимальный вариант – выбирайте натуральные полезные продукты. Старайтесь, чтобы на вашей тарелке находились источники углеводов (каша, рис), белков (мясо, рыба, морепродукты) и много овощей", – отметила Фус.

Питание на отдыхе

Диетолог добавила, что важно съедать полноценный обед, и напомнила, что ощущение сытости появляется только через 15 минут после еды.

"Иногда, чтобы побаловать себя вкусненьким, позволяйте себе это в первой половине дня. Ведь до вечера вы будете ходить, плавать, двигаться… Багеты, булочки, круассаны – чем меньше, тем лучше!" – написала Фус.

Она отметила, что ужин нужно делать легким, выбирать для него рыбу, птицу, овощи, а также не есть вечером фрукты и десерты.

"Алкоголь на отпуске. Даже если написать подробный пост о вреде алкоголя, вы будете вести себя так, как привыкли на отдыхе. Самое главное – понимать, что даже легкий алкоголь в умеренном количестве – яд для организма. Знайте меру", – подытожила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус уже писала, что часто система питания "все включено" на курортах может плохо повлиять на организм человека. Она также дала рекомендации, как правильно питаться на отдыхе.

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