Вызывают смертельные заболевания: диетолог назвала самые опасные продукты

Трансжиры стали выгодной заменой обычным животным жирам в производстве пищевых продуктов, но они связаны с увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний, а также часто входят в состав кондитерских изделий, выпечки и полуфабрикатов.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она объяснила, что трансжир – это обычно жидкое растительное масло, которое при помощи химических реакций становится твердым при комнатной температуре.

"В производстве пищевых продуктов такой жир был более выгодной заменой обычным животным жирам. Однако, существует серьезная доказательная база, которая указывает на четкую связь между трансжирами и повышением ЛПНП, увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний", – написала Кляуз.

Диетолог назвала самые опасные продукты

Она подчеркнула, что самая высокая смертность связана именно с этими болезнями, и добавила, что трансжиры входят в состав различных кулинарных жиров.

"Пока продукт не будет промаркирован или трансжир не будет указан на упаковке,

сложно понять – есть он или нет", – отметила диетолог.

Она составила список продуктов, в которых вероятно есть эта опасная составляющяя:

фабричные кондитерские изделия, включая печенье, шоколад;

выпечка, включая хлеб;

сухое молоко;

полуфабрикаты;

маргарин.

"К сожалению, нередки случаи – пока мама худеет и не ест печеньки или конфетки, их ежедневно поглощают дети! В следующий раз задумайтесь, так ли необходимо покупать очередного "Барни" малышу!" – подытожила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, что опасными для здоровья людей являются продукты с трансжирами, большим количеством насыщенных жиров, а также жареные блюда, приготовленные с помощью любого растительного масла.

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