Вызывают рак и раннюю смерть: названы опасные напитки

Между потреблением искусственно подслащенных напитков и риском преждевременной смерти существует прямая связь.

Об этом говорит новое исследование ученых из Гарвардского университета. Так, они обнаружили, что сахаросодержащие напитки увеличивают риск ранней смерти от ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака, сообщает ВВС.

В исследовании собраны данные 37 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин старше 30 лет.

nts-tv.com

Оказалось, что чем больше сахаросодержащих напитков человек выпивал, тем выше был риск ранней смерти.

"Если сравнить с группой людей, которые пьют менее одного сладкого напитка в месяц, у тех, кто пьет от одного до четырех напитков в месяц, риск повышается на 1%, у тех, кто пьет от двух до шести напитков - на 6%, если пить сладкие напитки каждый день - на 14%, более одного напитка в день – на 21%", – пояснил один из авторов исследования Васанти Малик.

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