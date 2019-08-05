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/ Гастроэнтерология

Вызывает рак за две недели? Супрун развенчала миф о "ядовитом" ингредиенте

1.4т Читать материал на украинском

Употребление пальмового масла, которое входит в огромное количество продуктов питания, само по себе не вызывает развитие онкологических заболеваний, как многие считают.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Оно точно не является ядом, от которого "онкология развивается за две недели", но все же стоит разбираться", – пояснила она.

В частности, Супрун обратила внимание на то, что пока нет доказательств канцерогенности сырого пальмового масла.

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Пальмовое масло

Пальмовое масло

Иллюстрация

Исследования говорят примерно следующее: "В пальмовом масле много пальмитиновой жирной кислоты, а ее избыток может вызвать рак". Но пальмитиновой жирной кислоты значительно больше в сливочном масле, чем в пальмовом", – написала она.

Однако, опасность все же существует. Отмечается, что опаснее всего – дешевые сладости, низкокачественные сыры с пальмовым маслом в составе, а также блюда, приготовленные во фритюре (там также часто используют этот компонент).

"И мы снова повторяем главный тезис: вред здоровью кроется в длительном потреблении продуктов с большим содержанием жиров (или жиров и сахаров одновременно), будь то фритюр на пальмовом масле или мороженое на сливочном масле", – сказано в посте.

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Также выяснилось, что пальмовое может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в нем много насыщенных жирных кислот: миристиловой и пальмитиновой.

При этом Супрун прояснила вопрос о пальмовом масле в детской смеси. По ее словам, само наличие этого компонента не несет в себе опасности.

"Пальмовое масло в смеси – это не яд, но грудное молоко и прикорм "нормальной едой" – лучше", –объяснила и. о. министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что применение пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит вред природе.

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Тема
онкология
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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