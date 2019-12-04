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/ Гастроэнтерология

Вред молочки: диетолог развеяла популярный миф о питании

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Диетолог и врач Виктория Кляуз опровергла слова косметологов, которые не рекомендуют употреблять молочные продукты. Она уверила, что для каждого человека подход должен быть индивидуальным.

Об этом врач написала на своей странице в Telegram. По ее словам, "рекомендации для всех" –это очень обобщенно.

Диетолог подчеркнула, что есть ситуации, в которых молочные продукты действительно нежелательны. Но такие случаи сначала нужно подтверждать лабораторно, "а уже потом давать рекомендации".

Диетолог развеяла популярный миф о молочке

Диетолог развеяла популярный миф о молочке

Народная правда

"На данный момент нет доказательной базы по поводу вреда молочных продуктов. Молочка –это и цельное молоко, и низкокалорийный йогурт с подсластителем, и выдержанный сыр. Все эти продукты по-разному перевариваются и усваиваются, поэтому запрещать "все и всем сразу" – не совсем корректно", – отметила Кляуз.

Новости
Кому противопоказаны молочные продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что голод и жажда могут быть причиной частых головных болей у человека.

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Автор
Вероника Ковбасюк
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