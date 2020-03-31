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/ Гастроэнтерология

Врач подсказала, как не набрать вес на карантине

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Во время карантина каждый заметил за собой усиление аппетита и наверняка отметил некоторые неполадки с пищеварением. Часто причина тому кроется в ограничении физической активности, переживаемом из-за карантина стрессе и привычках заедать скуку и переживания.

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Такие временные перемены даже в короткий срок способны привести к набору веса и долгосрочным проблемам с ЖКТ, в частности, тяжести в желудке, постоянным запорам и т.д. Чтобы с вами этого не произошло, прислушайтесь к советам гастроэнтеролога Натальи Гордиенко, которыми она поделилась с читателями MedOboz.

Начинайте утро с зарядки в постели

Лежа в постели делайте простое упражнение, во время которого происходит массаж органов брюшной полости и искусственная стимуляция работы кишечника. Самое эффективное – всем известный "Велосипед". Прижмитесь поясницей к кровати, сложите руки под затылок, поднимите согнутые в коленях ноги, чтобы голени были параллельно матрацу. Подтяните левую ногу к груди, а правую – вытягивайте вперед так, чтобы она не касалась кровати, затем поменяйте. Выполняйте упражнение амплитудно - так, будто вы крутите педали велосипеда. Сделайте всего 30 "кругов".

Начните утро со стакана воды с лимоном

Утром натощак вместо кофе выпейте стакан теплой воды со столовой ложкой лимонного сока. Во-первых, такой напиток оказывает легкий слабительный эффект и ускоряет процессы естественного очищения кишечника. А во-вторых, кислота из напитка стимулирует выработку пищеварительных ферментов, от чего вы ощутите здоровое чувство голода, захотите нормально позавтракать, и тем самым избавитесь от желания постоянного жевания.

Во время карантина легко можно набрать вес и заработать проблемы с пищеварением

Во время карантина легко можно набрать вес и заработать проблемы с пищеварением

Ешьте больше свеклы

Старайтесь в каждый прием пищи включать вареную свеклу. Она содержит много клетчатки и органических кислот, благодаря чему стимулирует перистальтику кишечника и ускоряет очищение кишечника. Такая добавка к рациону избавит вас от рисков появления лишних сантиметров на талии и не допустит нарушения пищеварения.

Пейте морковный сок

При желании выпить чего-нибудь вкусного и необычного, отдайте предпочтение морковному соку вместо лишней чашки чая или кофе. Этот напиток полезен не только благодаря витаминному составу. В нем еще и содержатся вещества, которые утоляют голод, ускоряют пищеварение и обладают послабляющим эффектом.

Прилегли? Сделайте самомассаж

Чтобы не занимать руки перекусами во время просмотра ТВ, возьмите себе за привычку делать легкий самомассаж живота и боков. Это незамысловатое средство поможет нормализовать пищеварение и избавить от лишнего в области талии.

Захватите пальцами обеих рук кожу над пупком и сделайте несколько перекатов от линии ребер к тазу и обратно. Проводите сеанс в течение 15-20 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие домашние упражнения помогут не набрать вес во время карантина.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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