Врач об этом не скажет: Супрун развенчала еще три медицинских мифа

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала три мифа о здоровом питании, которые являются весьма популярными среди украинцев.

Супрун на своей странице в Facebook, ссылаясь на гастроэнтеролога-диетолога, рассказала, почему стоит избегать некоторых методов лечения. Она отметила, что это "советы, которые не даст врач".

1. Сода - не методика лечения

"Применение соды для улучшения обмена веществ или кислотно-щелочного баланса, зачастую просто с водой и натощак - плохая идея", - заявила Супрун.

Она рассказала, что длительное потребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, из-за него повышается уровень натрия, снижается уровень калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образование камней в почках, и нередко даже к таким осложнениям, как отек мозга.

"Сода повышает кислотность желудка и нередко такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто вызывают экстренные осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение, помочь при которых часто является возможно только хирургически и в условиях реанимации", - пояснила Супрун.

2. Перекись водорода бессилен не только от микробов

"Другая угрожающая "интернет-таблетка" касается употребления перекиси водорода. Данная методика не имеет доказательной базы для применения кроме "мысли одного автора-профессора", и довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом", - написала и.о. министра здравоохранения.

3. Расторопшу оставьте для огорода

Супрун отметила, что довольно часто люди делают ошибку, когда сами себе назначают желчегонные средства. Особенно это касается пациентов с уже установленной желчнокаменной болезнью.

"Им вообще противопоказано употреблять любые средства, содержащие травы с желчегонным свойствами, например, расторопшу. Такое "лечение" может привести к обострению холецистита, выхода камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентный состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь", - заявила она.

Лучшим предотвращением желчнокаменной болезни являются регулярные полноценные завтраки с употреблением полезных жиров, небольшие перерывы между приемами пищи, отказ от кофе натощак.

"Как видим, поесть или попить что-то только потому, что это советуют в интернете - не лучший путь к крепкому здоровью и долголетию. Большую роль играет действительно здоровое питание. Это есть много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белая мука. И не забывайте, что лучший советчик по вопросам здоровья - ваш семейный врач", - добавила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Супрун развенчала главный миф о проблемах в спине.