ВЗК, как и другие аутоиммунные заболевания, при беременности чаще всего протекают благоприятно. Способность к зачатию у пациенток с неактивным ВЗК не отличается от таковой в общей популяции.

При высокой активности болезни Крона и язвенного колита наблюдаются вторичная аменорея, развиваются осложнения (свищи, абсцессы, спаечный процесс в малом тазу), препятствующие наступлению беременности.

- Женщины, страдающие ВЗК, составляют группу риска по невынашиванию беременности и гипотрофии плода, однако на детей, родившихся в срок, ВЗК влияния не оказывают.

- Отрицательное влияние ВЗК на течение беременности проявляется только в том случае, если беременность наступает и протекает на фоне высокой активности воспалительного процесса в кишечнике.

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Рецидивы возникают чаще в I триместре беременности, после абортов и родов, что объясняется колебаниями уровня кортизола. Прерывание беременности при обострении ВЗК нецелесообразно, поскольку может вызвать дальнейшее ухудшение процесса

Поддерживающая терапия ВЗК при наступлении беременности должна быть продолжена, так как повышение активности воспалительного процесса в кишечнике более опасно для плода, чем возможное воздействие лекарственных препаратов. Неадекватная терапия обострения заболевания или недостаточные дозы лекарств более вредны для плода и матери, чем продолжение активной фармакотерапии.

Основная концепция медикаментозного лечения беременных с ВЗК: "как можно меньше лекарственных препаратов при сохранении контроля над заболеванием".

При планировании беременности необходимо учитывать, что оптимальное время для зачатия - период стойкой ремиссии.

Выбор метода родоразрешения определяется акушерской ситуацией с учетом риска повреждения в родах тазового дна и анального сфинктера. Пациенткам с наличием перианальных и ректальных поражений показано кесарево сечение. Эпизиотомия производится по строгим показаниям, так как повышает риск возникновения перианальных осложнений.

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