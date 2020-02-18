Внутренний аудит организма. Увидеть скрытое

Современное медицинское оборудование позволяет осмотреть изнутри любой из полых органов, провести лечебные манипуляции - и сделать это так, чтобы пациент не чувствовал дискомфорта.

Сергей Рубан, врач-эндоскопист медицинской сети "Добробут"

Благодаря современному оборудованию врач осуществляет очень точную диагностику и даже лечение. "Задача" пациента в это время - спокойно выспаться и пойти домой с улыбкой.

Увидеть скрытое

Первые попытки врачей заглянуть внутрь организма датируются еще XVIII веком - именно тогда были созданы устройства, которые стали прототипами современных эндоскопов. Намерение было благим, однако реализация, скажем прямо, оставляла желать лучшего: всего трубки с зеркалами, предназначенные для осмотра матки или прямой кишки, напоминали орудия для пыток. К тому же, значительной проблемой было освещения. Побочным эффектом и без того неприятных процедур становились ожоги, до тех пор, пока не были изобретены миниатюрные электролампы. А тогда, когда была создана волоконная оптика и сверхтонкие гибкие катетеры, в эндоскопии произошел настоящий прорыв - и на сегодня технологии, которые позволяют проводить внутреннюю визуальную диагностику и лечение, постоянно совершенствуется.

Новые возможности

Оборудование, установленное в эндоскопических кабинетах "ДОБРОБУТ", дает возможность с максимальной точностью устанавливать диагнозы, вовремя замечать изменения в состоянии внутренних органов, прицельно брать биопсию и в ряде случаев - сразу удалять нежелательные новообразования. В эндоскопических кабинетах могут быть обследованы все полые органы. В частности, среди исследований:

• Бронхоскопия - манипуляция, которая дает специалистам возможность осмотреть трахею, глотку и бронхи. Такой обзор позволяет исключить центральный рак легких и ряд других заболеваний дыхательных путей.

• Гастроскопия, или более точно, эзофагогастродуоденоскопия, дает возможность исследовать состояние верхних отделов ЖКТ: пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Возможные изменения на слизистых оболочках помогает увидеть световое излучение в специальном спектре; помогает также окрашивание слизистой, которое позволяет диа

гностировать органические изменения, в том числе предраковые. Опираясь на результаты осмотра, а также данные лабораторных исследований (если нужна была проверка на наличие Helicobacter pylori или биопсия), гастроэнтерологи получают возможность построить эффективную стратегию лечения, которую предлагают международные протоколы.

• Колоноскопия - это обзор всех отделов толстой кишки (включая исследования в инверсии, с разворотом на 180° - таким образом оптическое устройство визуализирует слизистую кишки на выходе, именно на том отрезке, где часто локализуются полипы и другие новообразования). Кроме этого, современная колоноскопия предусматривает проверку начальной части тонкого кишечника - того участка, который ранее оставался не исследованным.

Непосредственно во время диагностики в том же эндоскопическом кабинете можно удалить некоторые из обнаруженных новообразований - и быть защищенным от грозного диагноза на долгие годы. Поэтому, наверняка, спокойствие стоит того, чтобы не пренебрегать советами врачей: проходить колоноскопию, начиная с 45 лет, а в случае онконастороженности, определяемой наследственностью, - и раньше.

Без боли и неудобств

Абсолютно все диагностические манипуляции можно - и стоит! - пройти в состоянии медикаментозного сна. В том, чтобы мужественно терпеть окончания манипуляций, просто нет смысла. В отличие от полного наркоза, который предусматривает применение наркотических анальгетиков, такое состояние очень близко к обычному физиологическому сну. Многие из пациентов даже благодарят после процедуры: "Это так прекрасно, доктор! Мне наконец удалось отоспаться", а врач, пока пациент отдыхает, получает все необходимые данные, которые помогают выстроить дальнейшую стратегию поддержания здоровья или лечение.

Вдвое удалось снизить смертность от колоректального рака в Америке благодаря внедрению государственной программы по колоноскопической ранней диагностике новообразований.

Для "ДОБРОБУТ" приобретен современный эндоскоп японского производства PENTAX. Он позволяет делать все эндоскопические манипуляции, которые только существуют в мире! По сравнению с тем аппаратом, который использовался ранее, новинка дает врачу еще больше возможностей по хранении и быстрому поиску нужной информации.

В Украине колоректальный рак забирает наибольшее количество жизней среди всех онкологических заболеваний. Самый надежный способ избежать нежелательного развития событий - пройти колоноскопию и вовремя удалить новообразование, которые способны преобразоваться в злокачественные опухоли.

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