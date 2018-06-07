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Внезапная изжога: 5 приемов быстрой самопомощи

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Изжога – тот самый недуг, который не дает покоя миллионам людей. Она возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод, и обжигает его нежные стенки.

Причиной изжоги может стать множество факторов, в частности, тугая одежда, переедание, лишний вес и пр.

Но, как бы там ни было, терпеть изжогу не приятно, и всегда хочется избавиться от нее как можно скорее. MEDOBOZ собрал для вас 5 домашних средств, которые помогут справиться с неприятными ощущениями за считанные минуты.

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Сок алоэ

Сок алоэ имеется в арсенале домашних средств многих, поскольку это прекрасное лекарство при боли в горле, заложенности носа, ожогах и пр. А еще – это одно из лучших лекарств при изжоге. Так, алоэ работает как хладагент, остужая желудок и облегчая состояние.

Для положительного эффекта достаточно 2 столовых ложек средства.

Только не забудьте, что принимать можно только сок, специально предназначенный для внутреннего применения, иначе можно только усугубить состояние.

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Ананасовый сок

Только ощутив жжение, выпейте стакан ананасового сока. Напиток содержит в составе бромелайн.

Это вещество является ферментом, помогающим контролировать уровень соляной кислоты в вашем желудке. Потому эффект проявит себя практически мгновенно.

Бананы

Еще один верный метод борьбы с кислотным рефлюксом – банан, сушеный или свежий.

Этот вкусный фрукт содержит в составе много калия, потому оказывают эффект естественного антацида.

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Корица

Не менее доступное домашнее средство от изжоги – корица. Из нее можно приготовить "обезболивающий" напиток, либо просто съесть щепотку-вторую.

Так, добавьте 1 чайную ложку измельченной либо порошкообразной корицы в стакан кипятка, дайте настояться 5 минут, затем добавьте лед и выпейте такой чай.

Спасаясь корицей в сухом виде, не забудьте запить ее простой теплой водой.

Масло мяты перечной

Это средство многие используют при головной боли или бессоннице. Еще одно ее полезное свойство – борьба с изжогой.

Добавьте 4 капли масла в стакан воды и выпейте этот коктейль.

Если под рукой нет масла мяты, подойдет мятный леденец, жвачка или просто чай из листьев мяты.

Также читайте на MEDOBOZ , симптомом какого заболевания может являться изжога.

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Тема
Здоровье
Объекты
питаниездоровьерецептболь в животе
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