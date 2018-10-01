Друзья, сегодня поговорим о стрессе и ЖКТ. Наверняка многие даже не задумывались о влиянии стресса на работу органов пищеварения. Особенно, когда это происходит крайне редко, и все неприятные ощущения быстро исчезают.

Симптомы могут проявляться при волнении перед экзаменом или публичным выступлением. Но когда этот процесс переходит в постоянно беспокоящую проблему, человек начинает более детально изучать причинно-следственную связь.

Проблема с ЖКТ — не только следствие стресса или эмоционального перенапряжения, но состояние нашей нервной системы, которое занимает одно из важных мест среди факторов, влияющих на работу органов пищеварения.

Стресс, переутомление, психологические травмы не дают нам покоя на протяжении долгого времени, что влечет за собой нарушение в работе нервной, сердечно-сосудистой системе и как следствие, в работе органов пищеварительной системы.

При постоянном стрессе могут появиться следующие симптомы со стороны ЖКТ:

ощущение пустоты в желудке или, наоборот, его переполнения (чувство быстрого насыщения);

боли в желудке или других областях брюшной полости;

горечь или кислота во рту;

изменение аппетита;

изжога;

слабость, общее недомогание, проблемы со сном;

спазмы пищевода;

тошнота;

запоры или диарея.

Влияние нервной системы может привести к появлению острого повреждения слизистой оболочки желудка (эрозиям, язвам). Нередко происходят нарушения в работе кишечника с развитием синдрома раздражённого кишечника(СРК).

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Выявление заболевания

В этих случаях необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу и провести диагностику. Врач назначит соответствующие обследования и анализы.

Лечение

Помимо основной схемы лечения, назначенной врачом-гастроэнтерологом, будет подобрана терапия успокоительными препаратами, а также возможно применение методов психотерапии, расслабляющего массажа.

Рекомендовано заниматься спортом (фитнес, йога, дыхательные упражнения), медитацией, чаще бывать на свежем воздухе, отрегулировать режим сна и отдыха.

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