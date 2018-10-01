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Марат Зиннатуллин
Марат Зиннатуллин
ГастроэнтерологВсе статьи автора

Влияние стресса на ЖКТ

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Друзья, сегодня поговорим о стрессе и ЖКТ. Наверняка многие даже не задумывались о влиянии стресса на работу органов пищеварения. Особенно, когда это происходит крайне редко, и все неприятные ощущения быстро исчезают.

Симптомы могут проявляться при волнении перед экзаменом или публичным выступлением. Но когда этот процесс переходит в постоянно беспокоящую проблему, человек начинает более детально изучать причинно-следственную связь.

Проблема с ЖКТ — не только следствие стресса или эмоционального перенапряжения, но состояние нашей нервной системы, которое занимает одно из важных мест среди факторов, влияющих на работу органов пищеварения.

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Стресс, переутомление, психологические травмы не дают нам покоя на протяжении долгого времени, что влечет за собой нарушение в работе нервной, сердечно-сосудистой системе и как следствие, в работе органов пищеварительной системы.

При постоянном стрессе могут появиться следующие симптомы со стороны ЖКТ:

  • ощущение пустоты в желудке или, наоборот, его переполнения (чувство быстрого насыщения);

  • боли в желудке или других областях брюшной полости;

  • горечь или кислота во рту;

  • изменение аппетита;

  • изжога;

  • слабость, общее недомогание, проблемы со сном;

  • спазмы пищевода;

  • тошнота;

  • запоры или диарея.

Влияние нервной системы может привести к появлению острого повреждения слизистой оболочки желудка (эрозиям, язвам). Нередко происходят нарушения в работе кишечника с развитием синдрома раздражённого кишечника(СРК).

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Выявление заболевания

В этих случаях необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу и провести диагностику. Врач назначит соответствующие обследования и анализы.

Лечение

Помимо основной схемы лечения, назначенной врачом-гастроэнтерологом, будет подобрана терапия успокоительными препаратами, а также возможно применение методов психотерапии, расслабляющего массажа.

Рекомендовано заниматься спортом (фитнес, йога, дыхательные упражнения), медитацией, чаще бывать на свежем воздухе, отрегулировать режим сна и отдыха.

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Источник:Марат Зиннатуллин
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