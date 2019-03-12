Великий пост: диетолог назвала главную ошибку в питании

Во время поста человеку нужно питаться без вреда своему здоровью и не отказываться от некоторых продуктов, которые нужны организму. Главная ошибка – переход только на углеводы, например, крупы, хлеб, картофель.

Такое объяснение в эфире ObozTV озвучила диетолог Людмила Гончарова. Она отметила, что от этой пищи развивается воспаление поджелудочной железы.

"Когда мы отказываемся от мяса и рыбы, у нас остаются только продукты, содержащие углеводы. На сто граммов любой крупы приходится три грамма белка и 70-80 – углеводов. У некоторых людей, к сожалению, поджелудочная не вырабатывает столько инсулина на такое количество глюкозы. Человек, который постится, думает, что очищает организм, а на самом деле там идет воспалительный процесс", – сказала она.

Особенно вредными являются консервированные и маринованные овощи и фрукты, объяснила диетолог. Она добавила, что их лучше заменить замороженными продуктами.

"Консервации, маринады вообще нельзя никому есть, – ни здоровому, ни больному, потому что там, кроме избытка солей, более ничего нет. Витамины и минералы разрушаются сразу же при термической обработке. А вот замороженные, пожалуйста, можно употреблять", – сказала Гончарова.

Пост – это прежде всего возможность немного вырасти духовно и отказаться от вредных привычек в питании, уверена диетолог. Она добавила, что нужно сделать анализы и посоветоваться с врачом относительно пищи.

"Надо скорректировать питание с медиком после сдачи анализов. Поститься надо грамотно, медицина сейчас дает для этого все возможности. Пост – это возможность скорректировать свое питание и вырасти духовно, отказавшись от тех вредных привычек, которые нас сопровождают. Я имею в виду майонез, шоколад, сладости", – заверила Гончарова.

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Он не только самый длинный, но и самый строгий в христианском календаре, когда рацион питания ограничивается максимально жестко.

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