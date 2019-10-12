Важны для мозга: названо топ-8 полезных продуктов питания

Наиболее полезные для мозга продукты – это яйца, рыба жирных сортов, орехи, черная смородина, голубика, брокколи, помидоры, а также шалфей.

Об этом сообщили на странице Clutch в Telegram. Автор поста составил список из топ-8 продуктов, улучшающих умственные способности, и рассказал об их особенностях.

Яйца

Яйца Аgropolit

Они содержат все, что нужно организму для жизнедеятельности. Для мозга же яйца незаменимы из-за холина. При регулярном их употреблении улучшается способность нейронов проводить нервные импульсы, увеличивается способность к концентрации.

Рыба жирных сортов

Рыба жирных сортов Вlog.metro

Жирная океаническая рыба содержит незаменимые для мозга полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Они не производятся организмом, поэтому человек может получать их только из продуктов. Но даже в пище количество Омега-3 очень низкое. Их максимальная концентрация – именно в рыбе.

Орехи

Орехи Food and mood

Орехи тоже содержат Омега-3, но в гораздо меньшем количестве. В растительной среде в них больше всего этих кислот. Также в них присутствует витамин Е, который улучшает память и мышление.

Черная смородина

Черная смородина 24 канал/besthomeremedies.com

Употребление этих ягод улучшает не только функцию мозга, но и здоровье человека. Дело в том, что в черной смородине большое количество витамина С.

Голубика

Голубика Еeast fruit

В ее состав входят вещества, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, полезными для работы мозга.

Брокколи

Брокколи Кvitkainfo

Они содержат много витамина К. Этот продукт способен улучшить когнитивные и умственные способности.

Помидоры

Помидоры Апостроф

В состав помидоров входит ликопин, который очень полезный для мозга. Это вещество способно защитить его клетки от свободных радикалов и предотвратить развитие деменции или болезни Альцгеймера.

Шалфей

Шалфей Тravniku

Именно это растение не просто улучшает когнитивные способности мозга, но и память, обостряет внимание. Употреблять шалфей можно в любом виде.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев рассказал, что для того, чтобы повысить умственную активность, стоит заниматься физическими упражнениями. Здесь главное – выполнять их разумно и систематически.

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