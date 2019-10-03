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/ Гастроэнтерология

В желудке 19-летней девушки нашли ком волос в 2 кг

1.2т Читать материал на украинском

В России врачи обнаружили в желудке 19-летней девушки из Улан-Удэ ком волос весом в два килограмма и размером порядка полуметра.

Как сообщает минздрав по республике Бурятия (РФ), девушку доставили в больницу с болями в животе и рвотой после приема пищи. В результате обследования выяснилось, что в желудке и части двенадцатиперстной кишки пациентки находится трихобезоар.

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У желудке девушки нашли 2 кг волос

У желудке девушки нашли 2 кг волос

Иллюстрация

В ходе операции врачи извлекли большой волосяной ком размерами 50 х 10 х 10 и весом порядка двух килограммов.

В настоящее время пациентка уже выписана. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Некоторое время ей придется соблюдать специальную диету.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в Томской больнице скорой помощи врачи провели операцию 16-летней девушке, 80% желудка которой занимал ком волос весом в 500 грамм.

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Место
Россия
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