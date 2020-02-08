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/ Гастроэнтерология

В США произошла внезапная вспышка опаснейшего вируса

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В американском городе Лейк-Чарльз в штате Луизиана минимум 200 человек заразились норовирусом.

Вспышка опасного заболевания произошла в местном казино, где отдыхали все инфицированные. Об этом сообщает местный телеканал WVUE со ссылкой на директора государственного управления здравоохранения города Лейси Кавано.

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По ее словам вирус очень заразен. Кавано подчеркнула, что люди могут являться переносчиками норовируса, когда у них проявляются симптомы, а также в течение трех недель после их исчезновения.

"На данный момент не имеет значения, как это началось, потому что сейчас мы наблюдаем передачу вируса внутри общества", — отметила Кавано.

Норовирус

Норовирус

eadaily.com

Норовирус является острой вирусной болезнью, которая поражает кишечник. Проявляется тошнотой, рвотой, болевыми ощущениями, жидким водянистым стулом, урчанием в животе, иногда – повышенной температурой и респираторными симптомами.

Недуг передается контактно-бытовым путем от инфицированного больного или бессимптомного носителя здоровому человеку. Кроме того, заражение возможно при потреблении загрязненной воды или продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на прилавки Харьковщины попали зараженные норовирусом устрицы, которые были завезены из Франции.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
Тег
болезнь
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Как-то это все подозрительно. Ничего подобного еще несколько лет назад не было, а теперь прям везде эти вирусы!
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