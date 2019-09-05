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/ Гастроэнтерология

В Киеве десятки людей отравились шаурмой: пострадали 11 детей

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В Киеве по состоянию на 5 сентября 36 человек, в т.ч. 11 детей, заболели острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы, купленной в МАФах.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в Киеве. В ходе инспекций специалистами были отобраны 7 образцов пищевых продуктов, 40 смывов с объектов окружающей среды, кроме того, проводится бактериологическое обследование работников на наличие энтеропатогенной кишечной микрофлоры.

По результатам инспектирования субъектов хозяйствования, установлены такие нарушения Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов":

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В Киеве семь студентов отравились шаурмой: что известно

  • не произведена государственная регистрация предприятия;

  • предприятие не содержится в чистоте и в надлежащем состоянии;

  • защита от любого риска загрязнения, в частности от вредителей и грызунов, не обеспечено;

  • предприятия не оборудованы средствами для поддержания надлежащей личной гигиены;

  • поверхности (включая поверхность оборудования), контактирующие с пищевыми продуктами, не удерживаются в неповрежденном состоянии, что делает невозможным их чистку и дезинфекцию;

  • предприятие не обеспечено горячей и/или холодной питьевой водой;

  • отсутствуют надлежащие средства для гигиенического хранения опасных и/или несъедобных веществ и отходов (жидких или твердых), а также средства для их хранения и дальнейшего обращения и/или соответствующий договор по их утилизации (уничтожения);

  • отсутствуют надлежащие средства для поддержания температуры, необходимой для хранения пищевых продуктов, и ее контроля;

  • нарушаются условия хранения пищевых продуктов, что не позволяет максимально обеспечить снижение риска их загрязнения;

  • отсутствуют сведения, что на предприятие допущено персонал, который не имеет противопоказаний по обращению с пищевыми продуктами и прошел обучение по вопросам гигиены персонала и гигиенических требований к обороту пищевых продуктов.

"В связи с этим, субъектам хозяйствования по результатам инспекций выдано предписание об устранении нарушения требований законодательства и приняты решения о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки могут свидетельствовать о совершении противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.

Иллюстрация. Шаурма

Иллюстрация. Шаурма

5 канал

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одесской области 37 человек отравились шаурмой. Среди них – 9 детей, в том числе малолетних.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
отравление отравились дети
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