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/Гастроэнтерология

''Пережить праздники без проблем'': Супрун дала совет украинцам

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Любители "помогать" желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов должны учитывать, что несколько таблеток до тяжелого застолья не спасут от последствий переедания.

Об этом написала в своем Facebook глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. По словам Супрун, универсальный совет в этом случае – есть меньше и не полагаться на силу таблеток.

"Природные ферменты помогают расщеплять пищу, чтобы мы могли впитывать питательные вещества. Ротовая полость, желудок и тонкий кишечник производят некоторые ферменты. Впрочем, большинство образует поджелудочная железа. Основные: амилаза для расщепления углеводов, протеаза – белков и липаза – жиров. Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимые ферментные препараты", – объяснила она.

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Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

facebook.com/ulanasuprun

"Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной поджелудочной недостаточностью, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты", – добавила Супрун.

Как подчеркнула министр, ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, а не просто принимают, чтобы можно было больше съесть. Нет достаточных доказательств эффективности и безопасности таких препаратов при переедании, нарушении диеты или изжоге.

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Глава Минздрава призвала перед приемом любых ферментных препаратов обязательно консультироваться с врачом.

"Просто самостоятельно принимать и пить сколько хочется таблеток – не стоит… А чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и боли в желудке – не переедайте", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала медицинский миф о возможности лечения алкогольными напитками.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
ЗдоровьеПитание
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохраненияпитаниедиета
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