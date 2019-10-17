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/ Гастроэнтерология

Украинцы убивают себя: новое исследование шокировало специалистов

2.4т Читать материал на украинском

Исследование питания украинцев повергло в шок специалистов, они бьют тревогу и предупреждают, что такой образ жизни может привести к очень негативным последствиям.

Результаты представили Ассоциация диетологов, Министерство здравоохранения и Министерство аграрной политики вместе с частной компанией, передает "ТСН".

Оказалось, что украинцы потребляют вдвое меньше, чем нужно, овощей и втрое меньше фруктов. При этом они почти не едят бобовые, орехи и молочные продукты, зато отдают предпочтение мучным изделиям, картофелю, насыщенным жирам.

Исследование рациона украинцев шокировало медиков

Исследование рациона украинцев шокировало медиков

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"Наше общество насквозь имеет недостаток питания. И мы должны усиливать все компоненты воздействия: на уровне семьи, школы, общественных организаций, иначе мы будем жить еще меньше и еще хуже", – говорится в заключении.

В Министерстве здравоохранения пообещали взяться за эту сферу вплотную:

"В формате рабочих групп мы посмотрим и оценим возможности. Сегодня была и инициатива общественности, которые, возможно, политики стоит начать разрабатывать, чтобы улучшить ситуацию со здоровым питанием".

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских магазинах в сентябре сильнее всего подорожала сметана и гречневая крупа. А вот "борщовой набор" и яйца заметно подешевели.

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Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Министерство аграрной политики и продовольствия
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