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/Гастроэнтерология

Убивает раньше времени: выяснилась неожиданная опасность мяса

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Небольшое количество красного мяса — до 50 граммов в день — повышает риск преждевременной смерти от всех причин по сравнению с отсутствием в рационе мяса вообще.

Такие выводы сделали американские ученые, проанализировав данные о 96 тыс. человек. Статья опубликована в журнале Nutrients, передает "Эхо Москвы".

Отмечается, что красное и переработанное мясо относят к группам вероятных и известных канцерогенов соответственно. Поэтому не рекомендуют потреблять его в пищу вообще или рекомендуют снизить до минимального количества, заменив, к примеру, птицей или рыбой.

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Убивает раньше времени: выяснилась неожиданная опасность мяса

За время наблюдений от разных причин умер 7961 участник: 2598 человек от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1873 человека от рака. Ученые выяснили, что по сравнению с теми, кто не ел красное и переработанное мясо вообще, у тех, кто его ел, риск преждевременной смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний был выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что подсластители на базе фруктозы способны провоцировать развитие рака прямой кишки.

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Место
США
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