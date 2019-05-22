У мужчины взорвался кишечник из-за глупой шутки приятелей

Согласно медицинскому заключению, кишки мужчины взорвались после того, как его "приятели" поместили насос в его задний проход и надули его.

30-летний мужчина пострадал от "ректального взрыва" после жестокого розыгрыша. У врачей в Нью-Дели не было выбора, кроме как удалить ему весь кишечник, сообщает The Sun.

Кишечник человека wworld.com.ua

Согласно отчетам врачей, аналогичные травмы, вызванные воздухом под высоким давлением, получили еще двое мужчин в Индии.

Скриншот thesun.co.uk

Рентген брюшной полости показал воздух внутри живота пациента, который получил подобную травму.

Воздух может быть столь же разрушительным, как и твердый объект, заставляя анальный сфинктер открыться. Требуется всего пара секунд, чтобы нанести такой серьезный ущерб, добавляют эксперты.

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