У мужчины взорвался кишечник из-за глупой шутки приятелей

Согласно медицинскому заключению, кишки мужчины взорвались после того, как его "приятели" поместили насос в его задний проход и надули его.
30-летний мужчина пострадал от "ректального взрыва" после жестокого розыгрыша. У врачей в Нью-Дели не было выбора, кроме как удалить ему весь кишечник, сообщает The Sun.
Кишечник человека
wworld.com.ua
Согласно отчетам врачей, аналогичные травмы, вызванные воздухом под высоким давлением, получили еще двое мужчин в Индии.
Скриншот
thesun.co.uk
Рентген брюшной полости показал воздух внутри живота пациента, который получил подобную травму.
Воздух может быть столь же разрушительным, как и твердый объект, заставляя анальный сфинктер открыться. Требуется всего пара секунд, чтобы нанести такой серьезный ущерб, добавляют эксперты.
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