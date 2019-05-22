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/Гастроэнтерология

У мужчины взорвался кишечник из-за глупой шутки приятелей

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Согласно медицинскому заключению, кишки мужчины взорвались после того, как его "приятели" поместили насос в его задний проход и надули его.

30-летний мужчина пострадал от "ректального взрыва" после жестокого розыгрыша. У врачей в Нью-Дели не было выбора, кроме как удалить ему весь кишечник, сообщает The Sun.

Кишечник человека

Кишечник человека

wworld.com.ua

Согласно отчетам врачей, аналогичные травмы, вызванные воздухом под высоким давлением, получили еще двое мужчин в Индии.

Скриншот

Скриншот

thesun.co.uk

Рентген брюшной полости показал воздух внутри живота пациента, который получил подобную травму.

Воздух может быть столь же разрушительным, как и твердый объект, заставляя анальный сфинктер открыться. Требуется всего пара секунд, чтобы нанести такой серьезный ущерб, добавляют эксперты.

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