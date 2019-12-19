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/ Гастроэнтерология

Тренер рассказала, какие упражнения помогут улучшить пищеварение

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Неправильное питание, нервные перегрузки и нехватка сна – все это расшатывает здоровье и в том числе существенно сказывается на работе пищеварительной системы.

Наиболее распространенное последствие влияния всех этих факторов - запоры и постоянная тяжесть в желудке. И порой чтобы облегчить свое состояние приходится принимать специальные препараты, нормализующие работу органов ЖКТ.

Фитнес-тренер Галина Арвахи рекомендует читателям MedOdoz не хвататься сразу за медикаменты, а попробовать помочь себе при помощи специального комплекса упражнений, которые разрабатывают мышцы органов брюшной полости и осуществляют искусственную перистальтику кишечника. Выполнение его займет не более 15 минут в день, зато уже после первого раза вы заметите улучшения.

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Специальные упражнения помогут справиться с деликатными проблемами

Специальные упражнения помогут справиться с деликатными проблемами

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Кошка

Встаньте на четвереньки, руки прямые, ладони на полу на линии с плечами, спина ровная, голова - параллельно полу. Сделайте глубокий выдох, подтяните голову к груди и одновременно выгните спину вверх к потолку. Задержитесь так на 5 счетов, затем максимально выдохните и запрокиньте голову к лопаткам и прогните спину вниз к полу. Снова задержитесь на 5 счетов. Повторите упражнение 10 раз.

Змея

Лягте на пол на живот, ладони упираются в пол на уровне с плечами. Сделайте глубокий вдох, поднимите корпус, выпрямляя руки, расправьте плечи, сводя лопатки, сильно прогните спину и запрокиньте голову к потолку. Задержитесь в таком положении на три полных вдоха-выдоха и вернитесь в ИП. Повторите все 10 раз.

Лилия

Лягте на спину, сделайте сильный выдох и согните ноги в коленях. Затем глубоко вдохните, вытяните руки перед собой и обнимите колени, поджимая их к животу. Оставайтесь в этой позе на 10 счетов, затем вернитесь в исходное положение и повторите все 7-10 раз.

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Собака

Лягте на живот, руки согнуты, ладони упираются в пол под плечами. Плавно поднимайте бедра вверх, удерживая вес на стопах и ладонях. Тянитесь вверх до тех пор, пока не ощутите растяжение в области спины. Оставайтесь в этой позе на 10 счетов, затем плавно вернитесь в исходное положение и повторите все еще 10 раз.

Ребенок

Сядьте на пол, подожмите под себя ноги, стопы должны находиться под ягодицами. Потянитесь вперед, пока грудь не ляжет на колени, голова – на пол, руки при этом сведите за спиной. Полежите в таком положении 1-2 минуты, при этом глубоко дышите.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно подкачать тело без специальных тренировок.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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