Торты, печенье и фастфуд: диетолог назвала список опасных продуктов

Опасными для здоровья людей являются продукты с трансжирами, большим количеством насыщенных жиров, а также жареные блюда, приготовленные с помощью любого растительного масла.
Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, трансжиры — это практически единственный жир, который не обладает никакими полезными свойствами, он повышает уровень холестерина и приводит к ожирению, а его избыток в рационе ухудшает липидный обмен.
"Они перерабатывают ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов", — написала диетолог.
Торт и фастфуд
Она добавила, что в основном трансжиры содержатся в тех продуктах питания, которые изготавливаются на основе маргарина: в кондитерских изделиях, тортах, печенье, чипсах, пирожках, пончиках, чебуреках и фастфуде.
"Кроме того нужно следить за количеством насыщенных жиров (молочные продукты: сливки, сливочное масло, сыры, жирные сорта мяса), поскольку с избытком насыщенных жирных кислот поступает большое количество холестерина", — отметила Фус.
По ее словам, хоть он и нужен для синтеза витамина Д и гормонов, в том числе серотонина — гормона радости, но его избыточное поступление может нарушать холестериновый обмен в организме, провоцируя развитие атеросклероза.
"Также не рекомендую использовать любые растительные масла для жарки. При высоких температурах, превышающих градус дымления, они будут терять свои полезные свойства", — подытожила диетолог.
Каких жиров нужно избегать? 😉 1⃣ В первую очередь трансжиров - это практически единственный жир, который не обладает никакими полезными свойствами. Его избыток в рационе ухудшает липидный обмен. Трансжиры получают, перерабатывая ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов. В основном трансжиры содержатся в тех, продуктах питания, которые изготавливаются на основе маргарина - как правило это кондитерские изделия: торты, печенья, и т.д.; чипсах; пережаренных жирах (пирожки, пончики, чебуреки, фастфуд).Повышают уровень холестерина и приводят к ожирению. 2⃣ Кроме того нужно следить за количеством насыщенных жиров (молочные продукты- сливки, сливочное масло, сыры, жирные сорта мяса). Поскольку с избытком насыщенных жирных кислот поступает большое количество холестерина. И хотя он нам и нужен для синтеза витамина Д и гормонов, в том числе серотонина - гормона радости. Поэтому, при дефиците холестерина можно впасть в депрессию. Но его избыточное поступление может нарушать холестериновый обмен в организме - провоцируя развитие атеросклероза. 3⃣ Также не рекомендую использовать любые растительные масла для жарки, при высоких температурах превышающих температуру дымления они будут терять свои полезные свойства. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
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