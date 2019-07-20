Торты, печенье и фастфуд: диетолог назвала список опасных продуктов

Опасными для здоровья людей являются продукты с трансжирами, большим количеством насыщенных жиров, а также жареные блюда, приготовленные с помощью любого растительного масла.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, трансжиры — это практически единственный жир, который не обладает никакими полезными свойствами, он повышает уровень холестерина и приводит к ожирению, а его избыток в рационе ухудшает липидный обмен.

"Они перерабатывают ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов", — написала диетолог.

Торт и фастфуд

Она добавила, что в основном трансжиры содержатся в тех продуктах питания, которые изготавливаются на основе маргарина: в кондитерских изделиях, тортах, печенье, чипсах, пирожках, пончиках, чебуреках и фастфуде.

"Кроме того нужно следить за количеством насыщенных жиров (молочные продукты: сливки, сливочное масло, сыры, жирные сорта мяса), поскольку с избытком насыщенных жирных кислот поступает большое количество холестерина", — отметила Фус.

По ее словам, хоть он и нужен для синтеза витамина Д и гормонов, в том числе серотонина — гормона радости, но его избыточное поступление может нарушать холестериновый обмен в организме, провоцируя развитие атеросклероза.

"Также не рекомендую использовать любые растительные масла для жарки. При высоких температурах, превышающих градус дымления, они будут терять свои полезные свойства", — подытожила диетолог.

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