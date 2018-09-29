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Марат Зиннатуллин
Марат Зиннатуллин
ГастроэнтерологВсе статьи автора

SCD-диета: основы питания

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Друзьям, сегодня поговорим о SCD-диете (Specific Carbohydrate Diet).

SCD-диета была разработана американским доктором Сидни В. Хаасом в середине XX века для лечения больных целиакией и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Основа этой диеты исключение из рациона питания "плохих" углеводов (ди- и полисахаридов), которые проводят к росту нехороших бактерий. Необходимо их заменить на хорошо усваиваемые моносахариды. Таким образом, микрофлора будет улучшаться, что позволит восстановить баланс в желудочно-кишечном тракте, а также запустить процессы выздоровления внутренних органов.

Все продукты делятся на разрешённые и полностью запрещённые.

Разрешается:

  • Все виды мяса, рыбы, сыры (твёрдые), отдельные виды молочных продуктов (сливочное масло, нежирный творог, йогурт);

  • Кабачки, тыква, морковь, свекла, все виде капусты, спаржа, артишок, сельдерей, огурцы, помидоры, шпинат, баклажаны, чеснок, лук, грибы;

  • Отдельные виды бобовых (необходимо предварительное длительное вымачивание);

  • Фрукты и ягоды, бананы только полностью созревшие, для подслащённая допускается только мёд или сахарин;

  • Орехи, ореховое молоко;

  • Все растительные масла и специи.

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Напитки:

  • Некрепкий чай и кофе, из травяных чаёв только мятный, соки, не содержащие сахар;

Запрещаются:

  • Молоко, сахар, стевия, кленовый сироп;

  • Все виды злаков - пшеница, рожь, кукуруза, рис (белый и коричневый), гречка, пшено, киноа, и мука из них;

  • Картофель, батат, морские водоросли, соя;

Предпочтение в SCD-диете отдаётся блюдам, приготовленным в домашних условиях. Нужно помнить, что различные полуфабрикаты могут содержать запрещённые консерванты.

Это далеко не полный перечень требований SCD-диеты.

И как дополнение: на этой диете можно легко и быстро похудеть.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Марат ЗиннатуллинМарат Зиннатуллин
Источник
Источник:https://www.instagram.com/doctor.gastro/
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