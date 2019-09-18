С червяками и клещами: диетолог развенчала популярный миф о еде

Еда с различными насекомыми в ней не является опасной. Определенное количество клещей или червяков – абсолютно нормальная "составляющая" для некоторых продуктов.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что агенство FDA составило руководство о допустимых количествах насекомых в еде.

"Нормы могут показаться абсурдными, но они лишний раз напоминают, что продукты – не стерильны и вполне могут содержать примеси", – написала диетолог.

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Кляуз навела необычные примеры:

50 г корицы могут содержать до 400 фрагментов насекомых;

100 г консервированных или сушеных грибов – до 75 клещей (тли), а такое же количество брокколи – до 60 штук;

В стакане цитрусового сока или в полкило помидор вполне нормально обнаружить одного червяка;

А 10 г шалфея могут содержать 9 волосков грызунов. Они допустимы и в кофе, какао, попкорне.

Также диетолог добавила, что нужно следить за своей гигиеной.

"Это же так просто – мыть руки, овощи и фрукты, принесенные домой, и не есть "допустимых" червяков в помидорах", – подчеркнула Кляуз.

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