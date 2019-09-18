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/ Гастроэнтерология

С червяками и клещами: диетолог развенчала популярный миф о еде

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Еда с различными насекомыми в ней не является опасной. Определенное количество клещей или червяков – абсолютно нормальная "составляющая" для некоторых продуктов.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что агенство FDA составило руководство о допустимых количествах насекомых в еде.

"Нормы могут показаться абсурдными, но они лишний раз напоминают, что продукты – не стерильны и вполне могут содержать примеси", – написала диетолог.

Диетолог развенчала популярный миф о еде

Диетолог развенчала популярный миф о еде

Кляуз навела необычные примеры:

  • 50 г корицы могут содержать до 400 фрагментов насекомых;

  • 100 г консервированных или сушеных грибов – до 75 клещей (тли), а такое же количество брокколи – до 60 штук;

  • В стакане цитрусового сока или в полкило помидор вполне нормально обнаружить одного червяка;

  • А 10 г шалфея могут содержать 9 волосков грызунов. Они допустимы и в кофе, какао, попкорне.

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Также диетолог добавила, что нужно следить за своей гигиеной.

"Это же так просто – мыть руки, овощи и фрукты, принесенные домой, и не есть "допустимых" червяков в помидорах", – подчеркнула Кляуз.

Все мы слышали о еде из насекомых😳 Но для большинства, букашки - "дикая экзотика", которую каждый день и не встретишь Однако, это не совсем так😨 ⠀ Организация FDA составила целое👆 руководство "Defect Levels Handbook"🔥, в котором указывает, сколько лапок или голов насекомых "допускается" в обычных продуктах - специях, овощах, шоколаде и пр ⠀ Примеры: 🔸50г корицы может содержать до 400 фрагментов насекомых 🔸100 г консервированных или сушеных грибов - до 75 клещей (тли), а в 100г брокколи до 60шт 🔸В стакане цитрусового сока или в полкило помидор вполне нормально обнаружить 1 червячка😃 ⠀ Не могу не упомянуть о волосках грызунов➡️ 9 волосков на 10г шалфея! Также волоски "допустимы" в кофе, какао, попкорне😆 ⠀ Нормы могут показаться абсурдными, но они лишний раз напоминают, что продукты - не стерильны и вполне могут содержать примеси🐛 А вот правила гигиены никто не отменял! Это же так просто - муть руки, овощи/фрукты, принесенные домой, и не есть "допустимых" червяков в помидорах🙌 Всем хорошего пятничного настроения и позитивных выходных!❤️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала, что полный запрет на употребление воды во время приема пищи является бессмысленным и даже может навредить пищеварению.

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Тег
еда
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