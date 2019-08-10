Раздулся до аномальных размеров: в Индии загадочная болезнь изуродовала парня

Житель города Музаффарпур (Индия), 19-летний Суджит Кумар страдает от загадочного заболевания. Его живот раздулся до аномальных размеров.

Как сообщило издание "Daily Mail" со ссылкой на местные СМИ, парень заметил отек, еще когда ему было семь лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Но ни один врач не смог поставить диагноз: у Кумара не было никаких особых симптомов болезней, ни диареи, ни рвоты, ни кислотного рефлюкса.

Живот Daily Mail

Доктора часто давали ему лекарства, которые обеспечивали кратковременное облегчение боли, но эффект не предполагал долгосрочной перспективы.

Парня направили на эндоскопию в столицу Индии, Нью-Дели, но стоимость оказалась для семьи неподъемной.

Так, из-за раздутого живота Кумар был лишен возможности заниматься спортом, а в детстве сверстники жестоко насмехались над ним. Но, несмотря на болезнь, парень смог устроится на работу механиком.

"Я люблю ходить на работу. Я работаю на велосипедной фабрике и занимаюсь этим уже год. Мои коллеги не судят меня, и никто не смеется надо мной", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 июля, в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

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