Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гастроэнтерология

Раздулся до аномальных размеров: в Индии загадочная болезнь изуродовала парня

605 Читать материал на украинском

Житель города Музаффарпур (Индия), 19-летний Суджит Кумар страдает от загадочного заболевания. Его живот раздулся до аномальных размеров.

Как сообщило издание "Daily Mail" со ссылкой на местные СМИ, парень заметил отек, еще когда ему было семь лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Но ни один врач не смог поставить диагноз: у Кумара не было никаких особых симптомов болезней, ни диареи, ни рвоты, ни кислотного рефлюкса.

Живот

Живот

Daily Mail

Доктора часто давали ему лекарства, которые обеспечивали кратковременное облегчение боли, но эффект не предполагал долгосрочной перспективы.

Парня направили на эндоскопию в столицу Индии, Нью-Дели, но стоимость оказалась для семьи неподъемной.

Новости
Одно тело на двоих: в Йемене родились редкие сиамские близнецы

Так, из-за раздутого живота Кумар был лишен возможности заниматься спортом, а в детстве сверстники жестоко насмехались над ним. Но, несмотря на болезнь, парень смог устроится на работу механиком.

"Я люблю ходить на работу. Я работаю на велосипедной фабрике и занимаюсь этим уже год. Мои коллеги не судят меня, и никто не смеется надо мной", – сказал он.

Редкая болезнь

Редкая болезнь

Daily Mail

Парню моют голову

Парню моют голову

Daily Mail

Живот парня

Живот парня

Daily Mail

Парень работает

Парень работает

Daily Mail

Парню помогают

Парню помогают

Daily Mail

Редкая болезнь

Редкая болезнь

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 июля, в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Индия
Тег
болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости