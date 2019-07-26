Как питаться на отдыхе: диетолог дала важный совет

Часто система питания "все включено" на курортах может плохо повлиять на организм человека: неделя или несколько потребления таких продуктов и пассивного отдыха способствуют перееданию.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, во многих случаях это может стать испытанием для привычного питания.

"Как диетолог, я не против системы "все включено". Не нужно думать, что приготовить, и тратить на это время. Да, это удобно, если вы умеете держать себя в руках, когда видите большое количество и разнообразие пищи", — написала Фус.

Как питаться на отдыхе

"Даже одна — две недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарному перееданию", — прокомментировала диетолог.

Она добавила, что также появляются риски потери контроля над аппетитом, набора веса, повышения уровня сахара в крови, ухудшения состояния микрофлоры кишечника, расстройств пищеварения.

Новости В Google определили самые популярные направления отдыха у украинцев

Фус дала рекомендации, как правильно питаться на отдыхе:

Нужно соблюдать режим.

Нельзя делать длительных перерывов между основными приемами пищи: 3 - 4 часа, не больше.

Не нужно есть между основными приемами пищи.

Надо пить много воды, а не соки, коктейли или что-то другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог Светлана Фус сообщила, что опасными для здоровья людей являются продукты с трансжирами, большим количеством насыщенных жиров, а также жареные блюда, приготовленные с помощью любого растительного масла.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!