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/ Гастроэнтерология

Как питаться на отдыхе: диетолог дала важный совет

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Часто система питания "все включено" на курортах может плохо повлиять на организм человека: неделя или несколько потребления таких продуктов и пассивного отдыха способствуют перееданию.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, во многих случаях это может стать испытанием для привычного питания.

"Как диетолог, я не против системы "все включено". Не нужно думать, что приготовить, и тратить на это время. Да, это удобно, если вы умеете держать себя в руках, когда видите большое количество и разнообразие пищи", — написала Фус.

Как питаться на отдыхе

Как питаться на отдыхе

"Даже одна — две недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарному перееданию", — прокомментировала диетолог.

Она добавила, что также появляются риски потери контроля над аппетитом, набора веса, повышения уровня сахара в крови, ухудшения состояния микрофлоры кишечника, расстройств пищеварения.

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Фус дала рекомендации, как правильно питаться на отдыхе:

  • Нужно соблюдать режим.

  • Нельзя делать длительных перерывов между основными приемами пищи: 3 - 4 часа, не больше.

  • Не нужно есть между основными приемами пищи.

  • Надо пить много воды, а не соки, коктейли или что-то другое.

Как питаться в отпуске, на что обратить внимание в "отпускном" рационе? 🤔 Это всегда важно, особенно, если вы едете на курорт, где "все включено". Как диетолог, я не против системы "все включено". Не нужно думать, что приготовить и тратить на это время. Да, это удобно, если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Во многих случаях это может стать вызовом и испытанием для привычного питания. Даже одну - две недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарному перееданию. У вас большие риски: ✅ потери контроля над аппетитом; ✅ набора веса; ✅ повышение уровня сахара в крови ✅ ухудшение состояния микрофлоры кишечника; ✅ расстройств пищеварения. Поэтому, я предлагаю построить свое "отпускное" питание так, чтобы не вернуться домой с "дополнительным багажом" в виде лишнего веса и проблем со здоровьем. 1⃣ Старайтесь соблюдать режим питания, даже если вы встаете на отдыхе позже, чем обычно дома. 2⃣ Не делайте длительных перерывов между основными приемами пищи: 3 - 4 часа, не больше. 3⃣ Не нужно есть между основными приемами пищи. В это время лучше пить воду. Непрерывно жевать не надо! 4⃣ Конечно же, пейте воду. НЕ соки, коктейли или что-то другое, а лучше воду. Потому что - все, что не вода - еда. Друзья, вам интересна данная тема? Если да, ставьте “+” в комментариях и я продолжу. 👇 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог Светлана Фус сообщила, что опасными для здоровья людей являются продукты с трансжирами, большим количеством насыщенных жиров, а также жареные блюда, приготовленные с помощью любого растительного масла.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Теги
питание здоровье
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