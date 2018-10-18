Кишечная микробиота (КМ) - это совокупность микроорганизмов, населяющих кишечник человека. В настоящее время доказано, что существует связь КМ с заболеваниями человека.

КМ - это более 50 родов и более 500 видов бактерий, количество которых в ЖКТ человека превышает на порядок число клеток человеческого организма.

Численность КМ постепенно увеличивается по ходу кишечника, составляя в тонкой кишке 10*2 - 10*7 КОЕ/г и достигая максимального значения в толстой кишке - до 20*11 КОЕ/г. В тонкой кишке преобладают аэробы, в толстой - анаэробы.

КМ включает в себя облигатных представителей (постоянно присутствующих в организме хозяина) и транзиторных (поступающих из внешней среды и неспособных к длительному существованию в здоровом организме). Находиться микробы могут в просвете кишечника (полостная флора) и в простеночной слизи (пристеночная, мукозная микрофлора).

По типу метаболизма различают протеолитические бактерии (кишечная палочка, бактериоды, протей, клостридии), и сахаролитические (бифидобактерии, лактобактерии, энтерококки), получающие энергию из углеводов.

Считается, что бактерии начинают заселять кишечник человека сразу после рождения. В основном это обитатели вагинального тракта матери. По мере развития ребёнка увеличивается разнообразие и стабильность его микробиоты: если с первых дней жизни преобладают B.bifidum и Lactobacillus, то затем наблюдается относительное снижение представительства молочнокислой флоры, а среди Bifidobacterium начинают преобладать longum, breve, adolescentis. Ко второму году жизни ребёнка его микробиота напоминает микробиоту взрослого организма.

Рождение путём кесарева сечения негативно влияет на состав КМ у младенцев: ее разнообразие снижено, редуцировано представительство Bacteroidetes, a также ослаблен иммунный ответ, связанный с Т-хелперами 1 типа.

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У взрослых КМ представлена двумя преобладающими типами бактерий: Bacteroidetes и Firmicutes. Выделяю 3 энтеротипа: в первом доминируют Bacteroides, во втором - Prevotella, в третьем - Ruminococcus. Тем не менее состав КМ у каждого человека индивидуален. Исследования в этой области продолжаются.

Функции кишечной микробиоты

1.Участие в пищеварении. Расщепление пищевых волокон и синтез жирных кислот, участие в обмене желчных кислот и синтезе пищеварительных ферментов.

2.Защитная функция. Синтез иммуноглобулина А и интерферонов, формирование колонизационной резистентности кишечника, стимуляция развития лимфоидного аппарата кишки у новорожденных и пр.

3.Синтетическая функция. Синтез витаминов группы К, В, аминокислот, жирных кислот, антибиотиков.

4.Дезинтоксикационная функция. Нейтрализация вредных веществ и некоторых видов лекарств и ксенобиотиков (азотсодержащих веществ, билирубина, холестерина и пр.).

5.Регуляторная функция. Регуляция иммунной, эндокринной и нервной систем.

Методы исследования КМ:

Культуральные методы . Это метод посева бактерий на специальные среды. Метод широко распространён, но трудоёмок, дорог, долгий (до 10 суток).

ПЦР-диагностика . Высокая чувствительность и специфичность, быстрое получение результата. Недостаток: только констатация факта присутствия/отсутствия микробных тел.

RT-Q-PCR. ПЦР диагностика в реальном времени. Метод позволяет определить микроорганизм и дать количественную характеристику.

Секвенирование генов 16S рибосомальной РНК. Золотой стандарт определения видовой принадлежности бактерий.

Полногеномное секвенирование. Позволяет определить не только микроб, но и его биологические функции.

Масс-спектрометрия. В настоящее время один из самых востребованных анализов. Высокая чувствительность и быстрота исполнения.

Надо признать, что лабораторная диагностика заметно продвинулась в последние годы. Стали появляться новые методы определения бактерий. Они становятся более точными и доступными. А это вселяет оптимизм!

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