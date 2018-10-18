Пока мы не разберемся с основными причинами запоров, о лечении говорить бесполезно.

1. Самые очевидные:

диета с низким содержанием клетчатки;

постоянное игнорирование желания опорожниться;

недостаточное количество употребляемой жидкости;

недостаток физической активности.

2. В результате снижения функции щитовидной железы (гипотиреоза) "замедляются метаболические процессы организма" - это может коснуться и кишечника.

3. Приём некоторых БАДов: например, препараты железа и/или кальция.

4. Длительный и бесконтрольный приём стимулирующих слабительных (сенна, каскара и тп) может привести к зависимости, то есть кишечник не будет функционировать должным образом без них.

5. Подобно гипотиреозу, депрессия может вызывать общее замедление нормальных процессов организма, которое также может влиять на кишечник. Но, в тоже время, приём некоторых антидепрессантов может провоцировать запор.

6. Антациды отлично подходят для борьбы с изжогой , но некоторые могут вызвать запор, особенно те, которые содержат кальций или алюминий.

7. Во время путешествий, поездок меняется образ жизни, обстановка и многие сталкиваются с ситуационным запором.

8. Касаемо определённых продуктов, нет убедительных клинических исследований, но тем не менее, при наличии запоров стоит обратить внимание на:

кофеин, алкоголь - в первую очередь, потому что они способствуют обезвоживанию;

большое количество жирных молочных продуктов, в целом, белковая и жирная пища (она медленнее переваривается и бедна клетчаткой), высококрахмалистые продукты.

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