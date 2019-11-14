Поздний ужин: ученые раскрыли неожиданную опасность

Поздний ужин может быть вредным не только для стройной женской фигуры, но и сердца.

К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США), написал MedicalXpress.

Так, эксперимент охватил 112 участниц со средним возрастом 33 года. Врачи оценили работу сердца каждой из них, а через год провели повторное обследование. После начала эксперимента женщины вели пищевой дневник в течение недели. То же самое они сделали 12 месяцев спустя.

Опасность позднего ужина

У тех участниц, которые потребляли большую часть ежедневных калорий именно после 18 часов вечера, наблюдалась тенденция к ухудшению работы сердца. Эти женщины имели более высокое давление, индекс массы тела и худший уровень сахара в крови, чем другие участницы.

"Метаболизм, циркадные ритмы, уровни кортизола и инсулина работают таким образом, что они не способны справиться с последствиями обильных вечерних ужинов", – отметила одна из авторов исследования Эвелина Грейвер.

По ее словам, человеческий организм не приспособлен переваривать пищу в поздние часы. Также люди менее мобильны в это время, поэтому потребляемые калории не расходуются на энергию.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог, коуч по правильному питанию Виктория Кляуз рассказала, что люди часто едят "на ночь", ведь игнорируют ужин, заменяют его фруктами и сладким, меняют режим питания или пропускают приемы еды перед тренировкой. Также это может свидетельствовать об обострении язвенной болезни или гастрита.

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