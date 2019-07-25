Худеющим на заметку: стало известно о смертельной опасности популярного продукта

Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз MedicalXpress, исследователи выяснили, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивало результаты исследований, указывающих на вред добавки.

Специалисты отметили, что EFSA, которое в 2013 году заявило о безопасности аспартама, проигнорировало 73 исследования, указывающие на негативные последствия, а 84% научных работ, результаты которых показали отсутствие вреда, представило в качестве надежных.

Подсластитель аспартам LiveJournal

Так, еще с 1974 года ученые предупреждали о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама.

Именно его включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала самую опасную для человека специю.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся