Похудение: диетолог рассказала, что категорически нельзя делать после срыва

Людям, которые пытаются похудеть, после внезапного срыва нельзя сворачивать диету, наказывать себя или же заменять проверенные специалистами методы на таблетки или чаи.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она написала, каких мыслей нельзя допускать "на утро после случившегося".️

"У меня ничего не получится, можно сворачивать диету" – эта фраза перечеркивает все ваши труды и приведет вас в итоге к еще большему набору веса", – отметила Кляуз.

Срыв во время похудения Рoliteka

По ее словам, очень важно не зацикливаться на неудачах, а идти дальше и помнить о своих достижениях.

"Я согрешила, надо себя наказать" – очень опасная фраза, порой за ней следует голодание, иногда довольно жесткое ограничений порций и далее срыв", – написала диетолог.

Кляуз добавила, что нельзя себя так наказывать, лучше – сделать выводы и отпустить ситуацию.

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"Сейчас выпью таблеточку или чай для похудения, и лишнего веса, как и не было" – а это уже самообман! Если вы не проанализируете ситуацию, не сделаете выводы – то в следующий раз случится то же самое. И вы уже в расслабленном состоянии будете поглощать вредную еду, надеясь на "волшебный" чаек утром", – подчеркнула она.

По словам диетолога, после таких действий наступит момент полного возврата в режим, что привел к лишнему весу. Она добавила, что практически ни у кого не получается похудеть с первого раза и без срывов, ведь это сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что для того чтобы похудеть, нужно не только ходить в спортзал, а и правильно питаться, а также помнить, что этот процесс не происходит мгновенно.

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