"Подойдет не всем": диетолог раскрыла секрет интуитивного питания

В системе интуитивного питания отсутствуют жесткие рамки и ограничения, но она не подходит всем. Например, она не буде полезной тем, кто зачастую употребляет фаст-фуд или сладости.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, эта система предполагает удовлетворение всех потребностей человека в еде, при котором он ограничивается лишь чувством голода.

"Она привлекательна тем, что в ней отсутствуют жесткие рамки и ограничения. Но работает такая система далеко не для всех", – подчеркнула Фус.

Диетолог раскрыла секрет интуитивного питания

По словам диетолога, причина в том, что у всех людей есть сформированные пищевые привычки, но не все из них "правильные".

"К примеру, если человек с молодости увлекается фаст-фудом и шоколадом, то ни о каком интуитивном питании и речи быть не может. Организм будет просить то, к чему он привык", – написала она.

Фус добавила, что сперва нужно научиться планировать рацион, обогащая его вкусной и полезной едой.

"И со временем ваш организм скажет вам "спасибо", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.

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