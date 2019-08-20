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/ Гастроэнтерология

"Подойдет не всем": диетолог раскрыла секрет интуитивного питания

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В системе интуитивного питания отсутствуют жесткие рамки и ограничения, но она не подходит всем. Например, она не буде полезной тем, кто зачастую употребляет фаст-фуд или сладости.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, эта система предполагает удовлетворение всех потребностей человека в еде, при котором он ограничивается лишь чувством голода.

"Она привлекательна тем, что в ней отсутствуют жесткие рамки и ограничения. Но работает такая система далеко не для всех", – подчеркнула Фус.

Диетолог раскрыла секрет интуитивного питания

Диетолог раскрыла секрет интуитивного питания

По словам диетолога, причина в том, что у всех людей есть сформированные пищевые привычки, но не все из них "правильные".

"К примеру, если человек с молодости увлекается фаст-фудом и шоколадом, то ни о каком интуитивном питании и речи быть не может. Организм будет просить то, к чему он привык", – написала она.

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Фус добавила, что сперва нужно научиться планировать рацион, обогащая его вкусной и полезной едой.

"И со временем ваш организм скажет вам "спасибо", – подытожила она.

Хочу обсудить с вами популярную сейчас тему - интуитивное питание🙌🏼 Система интуитивного питания предполагает удовлетворение всех потребностей в еде, ограничиваясь лишь собственным чувством голода. ⠀ Она привлекательна тем, что в ней отсутствуют жесткие рамки и ограничения. Но работает такая система далеко не для всех. ⠀ У всех из нас есть сформированные пищевые привычки, но не все из них правильные. К примеру, если человек с молодости увлекается фаст-фудом и шоколадом, то ни о каком интуитивном питании и речи быть не может. Организм будет просить то, к чему он привык. ⠀ Для начала, научитесь планировать свой рацион, обогащая его вкусной и полезной едой и со временем ваш организм скажет вам “спасибо”✨ ⠀ А как вы относитесь к интуитивному питанию?

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.

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Место
Украина
Теги
питание фаст фуд
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