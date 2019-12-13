Питьевой режим при склонности к запорам

Почему люди не подходят к проблеме комплексно? Если даже вы категорически не желаете идти к доктору со своей проблемой, а продолжаете искать решение в интернете, наверняка любая статья начинается с призыва коррекции питьевого режима и принципов питания!

Почему же так важно употреблять достаточное количество жидкости при склонности к запорам?

Прием плотной пищи при дефиците потребляемой в сутки жидкости может приводить к обезвоживанию каловых масс. Чашка кофе или чая утром, пара глотков воды или стакан компота, сока или газировки, либо пара чашек чая на протяжении дня не дают достаточного объема жидкости.

Если жидкости недостаточно, то клетчатка, полученная из пищи, не может достаточно набухать и стимулировать перистальтику кишечника. Тогда в ход идут слабительные средства, на фоне которых кишечник отвыкает "работать" сам, что приводит к тому, что человек без лекарств не может испражняться самостоятельно. А самые категоричные вообще подходят к проблеме радикально, живя под лозунгом "есть запор, значит нужна клизма"! Результат – порочный круг.

Начинаем борьбу с запорами по принципу "от простого к сложному"! Строго соблюдаем питьевой режим: пить каждый час примерно по 100 мл воды.

В качестве питья можно использовать слабоконцентрированные соки, минеральную воду, необходимо отказаться от сладких газировок, которые "крепят" и могут стать причиной метеоризма.

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