Пищевое отравление: что делать

С момента открытия сезона пикников иногда очень острым становится вопрос пищевых отравлений. Ведь некоторые продукты могут портиться в разы быстрее на отрытом воздухе, либо организм просто воспринял их "недружелюбно".

Как известно, отравление может быть "многоликим", и проявляться вздутием живота, диареей, тошнотой и рвотой.

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Тошнота. Устранить ее поможет стакан несладкого грейпфрутового или лимонного сока, либо просто вода с соком половинки лимона или щепоткой лимонной кислоты. Содержащиеся во всех средствах кислоты "осадят" содержимое желудка и нейтрализуют действие токсинов.

Рвота. Если "подкатывает", сдерживаться нельзя, ведь так организм пытается избавиться от токсических веществ, избытка жидкости или тяжелой пищи, которую он не в состоянии переваривать. Чтобы справиться с "заданием" быстрее, выпейте чашку подсоленного кофе или промойте желудок теплой подсоленной водой.

Вздутие живота. Это не просто неприятно, а иногда очень больно, вплоть до потери сознания. Ведь в кишечнике происходит процесс брожения с выделением газов, от чего возникает ощущение распирания и строй рези. Быстро справиться с болями поможет имбирная вода (на стакан теплой воды половина чайной ложки сушеного имбиря). Содержащиеся в нем вещества расслабляют кишечник и способствуют выведению скопившихся газов наружу.

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Диарея. Быстро избавиться от расстройства желудка, если нет необходимых лекарств, поможет перец-горошек (10-15 штук, принятых, как таблетки). В нем содержатся дубильные вещества, которые быстро "скрепят" содержимое желудка.

"А вообще, отправляясь на природу, стоит подготовить заранее аптечку, - настаивает гастроэнтеролог Наталья Гордиенко. – Ведь правильный медикамент подействует быстрее и эффективнее подручных средств".

В частности, при отравлении врач сперва рекомендует принять сорбент (в случае рвоты – после промывания желудка).

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