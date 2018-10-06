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Отравление в детсаду под Хмельницким: количество пострадавших увеличилось до 31

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Количество пострадавших от вспышки кишечной инфекции в городе Нетишин Хмельницкой области возросло до 31 человека.

По данным пресс-службы "Хмельницкого областного лабораторного центра", среди госпитализированных находятся 26 детей от трех до шести лет, три воспитателя и один помощник детского сада №6 "Радуга".

Кроме того, заболел 19-летний мужчина, который контактировал с работниками дошкольного заведения.

"В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция. С целью выявления носителей проведено внезапное обследование 6 работников пищеблока, 11 воспитателей и помощников воспитателей групп и 1 работника прачечной на наличие возбудителей патогенного стафилококка и патогенных кишечных инфекций. Установлено медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми. С работниками проведены беседы о профилактике кишечных инфекций", - сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что результаты проб и анализов будут известны 8-9 октября. Инфицированные попали в больницу с повышенной температурой, тошнотой, рвотой, поносом, болью в животе, общей слабостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка инфекции была зафиксирована 5 октября. Ранее было известно о 21 пострадавшем.

Читайте все новости по теме "Детские инфекционные болезни" на OBOZREVATEL.

Тема
Детские инфекционные болезни
Место
Украина
Объект
отравление
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