Особенно для спортсменов: Супрун объяснила, в чем польза арбуза

Арбузы полезны для спортсменов и людей, занимающихся физической активностью. Сок или пюре из этой ягоды имеет такое же действие, как и специальные спортивные напитки, но ощущения от тренировки лучше. Арбуз содержит необходимые для расширения сосудов составляющие и уменьшает крепатуру.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. По ее словам, аминокислота цитруллин, которая присутствует в ягоде, способствует набору и поддержке мышечной массы у спортсменов. Она активирует тот же сигнальный каскад, что и добавка ВСАА.

"Арбузы полезны людям, которые тренируются. Ведь это – и быстрые углеводы, и антиоксиданты, аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов. Исследования показывают, что арбузный сок или пюре имеют такое же действие, как спортивные напитки, но ощущения от тренировки лучше. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов", – написала Супрун.

Польза арбузов для спортсменов

Она добавила, что ежедневное употребление арбуза также нужно людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией.

"Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов. Во всех случаях чрезмерное потребление пользы не приносит. Тем, у кого давление нормальное или низкое, ежедневный арбузный десерт может снизить давление", – предостерегла и.о. министра здравоохранения.

Она отметила, что арбуз советуют есть людям, стремящимся уменьшить употребление калорий, поскольку эта пища заполняет желудок, но не очень калорийна.

Однако, по ее словам, стоит помнить, что эти калории происходят из сахаров, которые телу человека не нужны в больших количествах. При похудении важно употреблять достаточно белка, иначе оно будет происходить прежде всего за счет мышц, а не жира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун объяснила, что главная угроза арбузов для человека заключается в кишечных инфекциях, которые живут на поверхности немытых фруктов и овощей, а не в содержании нитратов, как принято считать.

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