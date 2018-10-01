Операция не нужна: сделано громкое открытие в лечении аппендицита

При воспалении аппендикса операция совсем не обязательна - в большинстве случаев пациенту достаточно назначить курс антибиотиков.

С сенсационным заявлением выступили исследователи из финского Университета Турку. Предыдущие исследования осторожно указывали на возможность лечения аппендицита антибиотиками, однако до сих пор таких рекомендаций пытались избегать, сообщает ВВС.

В ходе масштабного эксперимента исследователи в течение пяти лет наблюдали за 300 пациентами в возрасте от 18 до 60 лет, которые согласились лечить аппендицит без операции, а только антибиотиками.

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В течение трех дней лекарства им вводили внутривенно - в больнице, - а затем пациенты принимали таблетки, уже находясь дома.

Результат - почти две трети пациентов обошлись без операций. А у тех, кому она все-таки понадобилась, удаление аппендикса прошло без осложнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвал четыре способа профилактики аппендицита.