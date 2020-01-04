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/ Гастроэнтерология

Нужен здоровый сон и мало соли: диетолог рассказала, почему сложно похудеть

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Причин того, что человек, хорошо питаясь и упражняясь, не сбрасывает вес, может быть много. Среди них гипотиреоз, недосып, избыток соли или недостаток воды.

Об этом сообщила известный диетолог и врач Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. Она рассказала об особенностях каждой из причин.

"Гипотиреоз – заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет метаболизм и похудение. А вот набор веса обычно быстрый и стремительный", – отметила Кляуз.

Диетолог рассказала, почему сложно похудеть

Диетолог рассказала, почему сложно похудеть

Она посоветовала раз в год сдавать соответствующие анализы и делать УЗИ щитовидной железы, чтобы избежать таких проблем.

"Недосып. Самая неочевидная причина, но довольно частая. Важно ежедневно спать не менее восьми часов. Избыток соли. Соль – это не только солонка на вашем столе. Она также есть в продуктах: хлебе, сырах, консервации. Особое внимание уделите маринованным продуктам, которые покупаются готовыми", – написала диетолог.

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По словам Кляуз, еще одной причиной, почему сложно похудеть, является недостаток воды.

"Если в организм поступает мало жидкости, то тело будет "сохранять" вес... Поэтому важно пить не менее литра в день", – подытожила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что самая большая ошибка человека, который хочет сбросить лишний вес, – худеть, чтобы потом можно было есть, "как раньше".

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Автор
Вероника Ковбасюк
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