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/ Гастроэнтерология

"Никаких перекусов!" Тренер рассказал, как питаться при похудении

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Трехразовое питание при похудении более эффективное, чем пятиразовое. Для того, чтобы легко сбрасывать вес, также нужно отказаться от перекусов.

Об этом рассказал тренер Юрий Журавский на своей странице в Facebook. По его словам, когда человек ест более, чем три раза в день, это вообще не способствует похудению.

"Выбирая между дробным пяти- и трехразовым питанием для снижения веса необходимо останавливаться на втором варианте. И отказаться от перекусов", – написал Журавский.

Тренер рассказал, как питаться при похудении

Тренер рассказал, как питаться при похудении

Он объяснил, что питание с перекусами не ведет к повышению метаболизма и похудению, хотя на первых порах помогает справиться с чувством голода.

"После того, как страх чувства голода будет позади, необходимо переходить на четырех- и трехразовое питание", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Виктория Кляуз объяснила, почему правильное питание "приносит" некоторым минус 5 кг за две недели, а другие теряют за это же время не больше 1 кг.

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Автор
Яра Дорош
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