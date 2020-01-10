"Никаких перекусов!" Тренер рассказал, как питаться при похудении

Трехразовое питание при похудении более эффективное, чем пятиразовое. Для того, чтобы легко сбрасывать вес, также нужно отказаться от перекусов.

Об этом рассказал тренер Юрий Журавский на своей странице в Facebook. По его словам, когда человек ест более, чем три раза в день, это вообще не способствует похудению.

"Выбирая между дробным пяти- и трехразовым питанием для снижения веса необходимо останавливаться на втором варианте. И отказаться от перекусов", – написал Журавский.

Тренер рассказал, как питаться при похудении

Он объяснил, что питание с перекусами не ведет к повышению метаболизма и похудению, хотя на первых порах помогает справиться с чувством голода.

"После того, как страх чувства голода будет позади, необходимо переходить на четырех- и трехразовое питание", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Виктория Кляуз объяснила, почему правильное питание "приносит" некоторым минус 5 кг за две недели, а другие теряют за это же время не больше 1 кг.

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