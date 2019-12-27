"Ничего общего!" Диетолог раскрыла важный нюанс правильного питания

Правильное питание не имеет ничего общего со взвешиванием еды. Главное в таком способе питания – сбалансированность, а не количество.

Об этом сообщила известный врач и диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По ее словам, достаточно определять порцию "на глаз", а не размышлять о нескольких лишних граммах.

"Правильное питание не имеет никакого отношения к взвешиванию еды. Ведь взвешивать можно все подряд, а правильное питание – это сбалансированное питание, которое не вредит здоровью, в том числе и психическому", – подчеркнула диетолог.

Диетолог раскрыла важный нюанс правильного питания

Кляуз добавила, что специалисты осуждают взвешивание еды, так как это повышает уровень

тревожности и может привести к орторексии.

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