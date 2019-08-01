"Непереносимость" глютена: диетолог рассказала, как бороться

Существует несколько форм "непереносимости" глютена: аллергия на пшеницу, целиакия и нецелиакийная глютеновая непереносимость, бороться с которой можно с помощью специальной диеты.

Об этом написала известный диетолог Виктория Кляус на своей странице в Instagram. По ее словам, с этим заболеванием сложнее "соперничать", чем с другими, ведь нет специфических признаков и нужно исключать большое количество "похожих" болезней.

"Существует несколько форм "непереносимости": аллергия на пшеницу, целиакия, нецелиакийная глютеновая непереносимость", – отметила она.

Пшеница Landlord

Диетолог добавила, что также часто трудно определить связь между возникновением симптомов и употреблением определенных продуктов.

По ее словам, лабораторные тесты позволяют исключить аллергию на пшеницу и целиакию. Кляус подчеркнула, что крайне важно провести диагностику до начала безглютеновой диеты.

Диетолог написала, что нецелиакийная глютеновая "непереносимость" – это "диагноз исключения", который не имеет специфических маркеров. Ориентиром на улучшение состояния является введения безглютеновой диеты, добавила Кляус.

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"Она предполагает исключение продуктов с глютеном: изделия из пшеницы, ржи, ячменя (хлеб, макароны, "кондитерка", крупы, магазинные соусы, колбасные изделия)", – прокомментировала она.

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По ее словам, многие используют эту диету для похудения: продукты из муки также богаты углеводами, уменьшение количества которых и обеспечивает похудение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляус назвала причины "ночного жора" : среди них и серьезные болезни.

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