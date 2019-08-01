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/ Гастроэнтерология

"Непереносимость" глютена: диетолог рассказала, как бороться

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Существует несколько форм "непереносимости" глютена: аллергия на пшеницу, целиакия и нецелиакийная глютеновая непереносимость, бороться с которой можно с помощью специальной диеты.

Об этом написала известный диетолог Виктория Кляус на своей странице в Instagram. По ее словам, с этим заболеванием сложнее "соперничать", чем с другими, ведь нет специфических признаков и нужно исключать большое количество "похожих" болезней.

"Существует несколько форм "непереносимости": аллергия на пшеницу, целиакия, нецелиакийная глютеновая непереносимость", – отметила она.

Пшеница

Пшеница

Landlord

Диетолог добавила, что также часто трудно определить связь между возникновением симптомов и употреблением определенных продуктов.

По ее словам, лабораторные тесты позволяют исключить аллергию на пшеницу и целиакию. Кляус подчеркнула, что крайне важно провести диагностику до начала безглютеновой диеты.

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Диетолог написала, что нецелиакийная глютеновая "непереносимость" – это "диагноз исключения", который не имеет специфических маркеров. Ориентиром на улучшение состояния является введения безглютеновой диеты, добавила Кляус.

"Она предполагает исключение продуктов с глютеном: изделия из пшеницы, ржи, ячменя (хлеб, макароны, "кондитерка", крупы, магазинные соусы, колбасные изделия)", – прокомментировала она.

По ее словам, многие используют эту диету для похудения: продукты из муки также богаты углеводами, уменьшение количества которых и обеспечивает похудение.

Не забывайте сохранить пост✍️ Существует несколько форм "непереносимости": 🔸аллергия на пшеницу 🔸целиакия 🔸нецелиакийная глютеновая непереносимость ⠀ Диагностика любого заболевания начинается с жалоб👉, но с этими заболеваниями сложнее- тк нет специфических признаков и нужно исключать большое количество "похожих" болезней🤓 Часто сложно определеить связь между возникновением симптомов и употреблением определенных продуктов ⠀ Лабораторные тесты позволяют исключить ✍️аллергию на пшеницу (Ig E), ✍️целиакию (антитела к тканевой трансглутаминазе (TG2-IgA) и на антитела к эндомизию (ЕМА – Ig A), эндоксопия кишечника с биопсией) ❗️Крайне важно провести диагностику до начала безглютеновой диеты ⠀ Нецелиакийная глютеновая неперенсимость - диагноз исключения и не имеет спецефических маркеров, ориентир на улучшение состояния после введения безглютеновой диеты ⠀ Безглютеновая диета предполагает исключение продуктов с глютеном: изделия из пшеницы, ржи, ячменя (хлеб, макароны, кондитерка, крупы, магазинные соусы, колбасные изделия) ⠀ Многие используют ее для похудения - ведь продукты из муки также богаты углеводами, уменьшение количества которых и обеспечивает похудение😌 ⠀ А вы пытались худеть при помощи безглютеновой диеты? Интересен ваш опыт - пишите в комментариях⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляус назвала причины "ночного жора" : среди них и серьезные болезни.

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Место
Украина
Теги
диета диетолог
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