"Не выходите из дома без бутылки!" Диетолог раскрыла важные нюансы о воде

Вода является очень важной для здоровья человек. Диетолог Виктория Кляуз раскрыла полезные советы по употреблению этого напитка.

Об этом она написала на своей странице в Telegram. По ее словам, средняя норма для взрослых – 6-8 стаканов воды в день. Но единого стандарта для всех нет, ведь это зависит от многих факторов.

"Вода такой же важный элемент питания, как клетчатка, витамины и микроэлементы", – написала Кляуз.

Диетолог раскрыла важные нюансы о воде

Диетолог собрала важные советы по употреблению воды:

Важно не выходить из дома без бутылки с этим напитком. Дело в том, что не всегда возможно купить стакан воды и задумываться над тем, сколько жидкости выпито за день.

На рабочем месте должен стоять графин с напитком. Так будет легче "на автомате" пить воду.

Разнообразие. Этот напиток можно заменить чаем или бульоном. Но соки, алкоголь и газировка воду не заменят, ведь имеют большую калорийность.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный диетолог Елена Кален утверждает, что употребление воды с лимоном способствует снижению веса и вообще приносит много пользы организму.

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