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/ Гастроэнтерология

Не спешите пить лекарства: врач рассказала, что делать при болях в животе

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Наверняка каждого из нас периодически беспокоят боли в животе. Причиной тому может быть нарушения питания, недосыпы, стрессы и прочие "побочные" эффекты современных ритмов жизни.

И пусть эти неприятные ощущения кратковременны и не часты, внимания они таки требуют всегда, хотя бы даже для того, чтобы не допускать в организме более серьезных нарушений.

"На сегодняшний день наиболее распространенные жалобы пациентов – вздутие живота, тяжесть и боль после еды, изжога, тошнота. Особенно они учащаются в послепраздничные дни, – рассказала MedOboz гастроэнтеролог Наталья Гордиенко. – Среди заболеваний же чаще всего встречаются гастрит, гастродуоденит, панкреатит, синдром раздражения слизистой, язва желудка, при чем у них всех более-менее схожая симптоматика, потому врачи всегда настаивают на обследованиях, чтобы выявить истинную причину боли или дискомфорта и правильно назначить лечение".

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Обратите внимание, когда именно возникают боли в животе

Обратите внимание, когда именно возникают боли в животе

Домашний очаг

В любом случае, при возникновении дискомфорта врач рекомендует в первую очередь перевести режим питания на диетический: отказаться от жаренного, острого, жирного, соленого, и употреблять в пищу легкие каши, супы, термически обработанные овощи и фрукты. "И если в течение нескольких дней неприятные ощущения не проходят и тем более если усугубляются – обязательно к врачу. Ведь, например, язва и хронически дуоденит – опасные состояния, которые могут "резко" не проявляться, но необходимо лечить вовремя, иначе может наступить резкое ухудшение самочувствия и потребуется срочна госпитализация", – отметила Гордиенко.

Кроме того, на время стоит уменьшить физические и нервные нагрузки, и больше уделять внимания отдыху и релаксу.

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"Психосоматика – тоже на самом деле весомый момент, игнорировать который не стоит, ведь в случае заболеваний или болей в области ЖКТ часто виновником является именно стресс. Любые негативные эмоции провоцируют резкое снижение иммунитета, от чего под удар попадают все органы и системы. И больше всего страдает "слабое место": у кого-то это легкие, у кого-то – желудок или кишечник. Поэтому если вы заметили, что живот разболелся именно после скандала или переживаний, не спешите принимать обезболивающие препараты – вполне возможно, что от боли избавит седативное средство. Конечно, показаться в таких случаях гастроэнтерологу также нужно, чтобы исключить острые процессы, но вероятнее всего вам нужно все-таки к невропатологу, который назначит вам курс лечения для нормализации работы нервной системы", – подытожила доктор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем могут быть опасны ночные перекусы и поздние ужины.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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