Не лечится и вызывает рак: украинцев предупредили об опасной болезни

Запущенный гастрит может перерасти в рак желудка. При отсутствии лечения болезнь не ограничится только язвой.

Об этом ObozTV рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Машкевич. Она подчеркнула, что полностью вылечить хронический гастрит невозможно.

"Но при этом надо работать над собой и вести такой здоровый образ жизни, чтобы просто контролировать симптомы. Следует помнить, что обнаружить эту болезнь на ранних этапах невозможно, потому что она проходит бессимптомно. Для развития симптомов – боли в животе, тошнота, даже раздраженность и кожные высыпания – должен пройти не день, не месяц и даже не один год. Болезнь начинается задолго до того, как мы её ощущаем", – рассказала Машкевич.

Врач напомнила, что гастрит также является первым этапом в развитии язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. В свою очередь, язва грозит различными серьезными проблемами: от анемии и внутреннего кровотечения, до появления злокачественных новообразований в желудке.

"Чтобы избежать онкологии, европейцы рекомендуют раз в три-пять лет делать гастроскопию, чтобы понимать, что происходит в желудке и нету ли там серьезных изменений", – посоветовала Машкевич.

Ранее в эфире ObozTV заведующая отделением малоинвазивной хирургии в Киевском онкологическом центре Катерина Харченко озвучила шокирующую статистику по уровню заболеваемости раком в Украине. По её словам, половина онкобольных в стране умирает в течение первого года после постановки диагноза.

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