На Одесчине 37 человек отравились шаурмой: пострадали дети

В понедельник, 2 августа, в Одесской области 37 человек отравились шаурмой. Среди них – 9 детей, в том числе малолетних.

Как передает УНИАН, начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидия Степанова сообщила, что у всех отравившихся – признаки острого энтероколита. У них наблюдается расстройство пищеварения, высокая температура, рвота.

Как сообщает издание, причиной отравления, вероятно, является фаст-фуд, приобретенный в павильоне, расположенном на улице Торговой, 11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.

Отравление 24 канал

"Часть пострадавших сейчас находится в стационаре в состоянии средней тяжести, часть - на амбулаторном лечении", – сказано в материале.

Сообщается также, что эпидемиологи, полиция и другие специалисты начали расследование по данному факту однако на момент его начала объект уже был закрыт.

"С помощью полиции проверяющим удалось попасть на объект, где установлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, отсутствие централизованного водоснабжения, нарушение санитарно-гигиенического режима и др. Пока неизвестно, сколько именно там работает людей, поскольку санитарных книжек нет", – указывают корреспонденты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Крестовоздвиженском храме села Должок на Винниччине отравились 11 человек, трое из которых – дети.

также в ресторане "Семейный уют" на Закарпатье в больницу с признаками пищевого отравления попали 29 человек.

на курорте Прикарпатья отравились 13 детей из Киева, которые приехали на отдых.

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