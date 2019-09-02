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/ Гастроэнтерология

На Одесчине 37 человек отравились шаурмой: пострадали дети

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В понедельник, 2 августа, в Одесской области 37 человек отравились шаурмой. Среди них – 9 детей, в том числе малолетних.

Как передает УНИАН, начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидия Степанова сообщила, что у всех отравившихся – признаки острого энтероколита. У них наблюдается расстройство пищеварения, высокая температура, рвота.

Как сообщает издание, причиной отравления, вероятно, является фаст-фуд, приобретенный в павильоне, расположенном на улице Торговой, 11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.

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Отравление

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"Часть пострадавших сейчас находится в стационаре в состоянии средней тяжести, часть - на амбулаторном лечении", – сказано в материале.

Сообщается также, что эпидемиологи, полиция и другие специалисты начали расследование по данному факту однако на момент его начала объект уже был закрыт.

"С помощью полиции проверяющим удалось попасть на объект, где установлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, отсутствие централизованного водоснабжения, нарушение санитарно-гигиенического режима и др. Пока неизвестно, сколько именно там работает людей, поскольку санитарных книжек нет", – указывают корреспонденты.

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Место
Украина Одесса
Тег
отравление
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