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/Гастроэнтерология

Массаж эффективен в лечении кислотного рефлюкса

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Группа исследователей из департаментов физиотерапии, медицины и хирургии Университета Кардинала Эрреры, Испания, изучила влияние массажа на проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или кислотного рефлюкса.

Согласно предварительным результатам, этот немедикаментозный способ может значительно снизить у больных симптомы ГЭРБ. Об этом сообщает Medical News Today.

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кислотный рефлюкс

кислотный рефлюкс

2ladies.ru

Кислотный рефлюкс возникает, когда содержимое желудка, включая кислоту, попадает в пищевод. Это может вызвать неприятное жжение, которое называют изжогой.

Массаж включает в себя применение малой нагрузки и длительной растяжки миофасциального комплекса в области диафрагмы, которая расположена чуть выше желудка и играет важную роль в предотвращении проникновения желудочного сока в пищевод.

Ранее MedOboz cообщал, что ученые обнаружили тесную связь между психическими расстройствами и повышенным риском запоров, особенно у пожилых людей.

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Голубева Анастасия
Голубева Анастасия
Моя 6лагoдaрноcть тoмy, ктo показал мнe этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁tqxm13 Пpocто пpойдя прoстой опроc пoлyчилa пoчти полугoдовyю зарплaтy)) Пользуйтесь, пoка еcть возможноcть=)
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