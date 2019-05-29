Массаж эффективен в лечении кислотного рефлюкса

Группа исследователей из департаментов физиотерапии, медицины и хирургии Университета Кардинала Эрреры, Испания, изучила влияние массажа на проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или кислотного рефлюкса.

Согласно предварительным результатам, этот немедикаментозный способ может значительно снизить у больных симптомы ГЭРБ. Об этом сообщает Medical News Today.

кислотный рефлюкс 2ladies.ru

Кислотный рефлюкс возникает, когда содержимое желудка, включая кислоту, попадает в пищевод. Это может вызвать неприятное жжение, которое называют изжогой.

Массаж включает в себя применение малой нагрузки и длительной растяжки миофасциального комплекса в области диафрагмы, которая расположена чуть выше желудка и играет важную роль в предотвращении проникновения желудочного сока в пищевод.

Ранее MedOboz cообщал, что ученые обнаружили тесную связь между психическими расстройствами и повышенным риском запоров, особенно у пожилых людей.

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