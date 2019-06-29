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/Гастроэнтерология

Любителям острого: ученые рассказали, как снизить чувство жжения во рту

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Для того, чтобы уменьшить ощущение жжения в горле после приема острой еды, достаточно выпить молока.

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) пришли к выводу, что этот продукт лучше всего подойдет для устранения жгучей боли, сообщает Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что как обезжиренное, так и цельное молоко лучше всего справляются с неприятным ощущением во рту.

Это происходит за счет молочного белка казеина: он притупляет боль, которую вызывает вещество капсаицин. Последнее содержится в стручковом перце и дает острый вкус.

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Острая еда

pixabay.com

Как сообщал MedOboz ранее, молоко может не только принести пользу здоровью, но и навредить, потому некоторым людям стоит ограничить или даже полностью прекратить его употребление.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
едамолоко
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