Лучше не покупать! Составлен топ-7 опасных продуктов в супермаркетах

Среди наиболее опасных продуктов из супермаркетов оказались сладкие йогурты, замороженные полуфабрикаты, сладости, газирование напитки, сок, холодный чай и обезжиренные продукты.

Список вредной пищи составило издание "МедикФорум" и написало, чем можно заменить такие продукты.

Составлен топ-7 опасных продуктов в супермаркетах kreston-gcg.com

Йогурты

Йогурты в баночках и бутылках могут быть полезными, но без фруктовых добавок, сахара и других вредных ингредиентов. Похудеть на таких продуктах нельзя, ведь в них нет ничего здорового. Но питательным будет несладкий греческий йогурт, в который для вкуса можно добавить горсть ягод.

Йогурт zakvasik.com.ua

Замороженные полуфабрикаты

А вот в замороженных полуфабрикатах из магазинов, готовых блинах, пицце, котлетах, голубцах, чебуреках содержится много соли, сахара, консервантов и вредных компонентов. Для того, чтобы быть здоровым, нужно потратить немного времени и приготовить такое же блюдо своими руками.

Полуфабрикаты express-novosti.ru

Сладости

Сладости являются не менее опасными – именно они могут вызвать лишний вес, ожирение, диабет и другие проблемы со здоровьем. Лучше заменить их орехами.

Сладости kyiv.dityvmisti.ua

Газирование напитки

В сладких газированных напитках также нет никакой пользы – один только сахар, причём в огромных количествах. Жажду такие напитки не утолят, но привести к кариесу и вздутию живота могут. Газировку можно заменить водой или домашним лимонадом.

Сладкие газирование напитки vladtime.ru

Соки

В составе сока с тетрапака есть сахар и соль, что уже превращает продукт в не самый полезный для здоровья – лучше приготовить свежевыжатый сок из фруктов или ягод самому.

Сок aif.md

Холодные чаи

Холодный чай содержит сахар, но не принесет таких же ощущений, как натуральный. По этому полезней заварить чай самостоятельно и остудить в холодильнике.

Холодный чай ivona.bigmir.net

Обезжиренные продукты

На самом деле обезжиренные продукты не смогут помочь худеющим получить желанную фигуру. Человеку нужны жиры, поэтому отказываться от них вовсе не стоит, а снизить их количество реально, если следить за своими калориями.

Обезжиренные продукты rozetka.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что регулярное употребление фастфуда может повлечь за собой слабоумие. Также Супрун назвала опасность сладких напитков.

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