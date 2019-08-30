Красное вино полезно для кишечной микрофлоры?

Новое исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, показало, что красное вино в небольших количествах может помочь сохранить разнообразие кишечного микробиома.

По словам ученых, такая мера поможет снизить уровень вредного холестерина и лишний вес. Об этом сообщает WebMD.

Такое положительное влияние напитка на бактерии кишечника обусловлено наличием полифенолов, которые являются для них источником питания. Эти вещества также содержатся в фруктах и овощах и включают антиоксиданты. В ходе исследования было изучено влияние пива, сидра, красного вина, белого вина и виски на микробиом кишечника 916 женщин-близнецов. Однако обнаружено, что только красное вино привело к большему разнообразию штаммов бактерий в микробиоме.

Микробиом представляет собой набор бактерий в кишечнике, который играет важную роль для здоровья. Здоровый микробиом помогает переваривать пищу и предотвращает некоторые заболевания. Нездоровый микробиом может привести к плохому функционированию иммунной системы, увеличению веса и высокому холестерину.

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Иллюстрация

Как считают эксперты, употребление красного вина может быть признаком здорового образа жизни, но не стоит исключать и другие факторы (отсутствие вредных привычек, физических нагрузок).

Кроме винограда, богатыми на полифенолы являются овощи, фрукты, зерновые, орехи, бобовые и чай, которые не содержат алкоголя. Также растительная пища как единственный источник пищевых волокон, является любимой пищей для микробов.

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